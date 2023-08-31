Спортивные выходные в Воронеже: первенство России по ориентированию и Кубок рыбаков

Самым статусным среди всех соревнований выходных в Воронеже будет первенство России по спортивному ориентированию. Фото: vrnfso.ru

В Воронеже на ближайших выходных состоятся крупные соревнования по четырем видам спорта.

Самыми статусными будут сразу три турнира в одном – первенство России, а также областные и всероссийские соревнования по спортивному ориентированию. Они пройдут с 1 по 3 сентября сразу в трех местах по адресам: ул. Курчатова, д.18; ул. Теплоэнергетиков, д.№№ 1Б и 13. Соревнования будут начинаться в 10.00 и завершатся к 14.00.

В субботу, 2 сентября и в воскресенье, 3 сентября, на Воронежском водохранилище в районе ТЭЦ-1 пройдет Кубок области по рыболовному спорту. Соревноваться его участники будут в ловле донной удочкой. Знатная рыбалка стартует, как полагается, рано – в 8.30. А к 14.30 мастера ловли будут уже хвастаться своей добычей.

2 сентября в спорткомплексе «Олимпик» (Московский проспект, 150) состоятся областные соревнования по скоростному бегу на роликовых коньках. Их проведут по программе Специальной Олимпиады России среди спортсменов с ограниченными возможностями здоровья. Турнир стартует в 9.00, а закончится к 12.00.

3 сентября на гребной базе «Буревестник» (улица Димитрова, 2В) пройдут областные соревнования по гребле на байдарке и каноэ «Кубок заслуженного мастера спорта С. Верлина». Начнутся они в 10.00, а закончатся к 14.00.