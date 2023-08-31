«Не надо меня трогать»: девушка из Воронежа в самолете пересела из эконома в бизнес-класс и устроила скандал полицейским

Скандал из-за места в бизнес-классе пока официально никто не подтверждает. Фото: Дарья АСЛАМОВА

Девушка из Воронежа стала новой героиней соцсетей. В Сети появилось видео, где она отбивается от людей в форме.

- Не надо меня трогать. Я в прямом эфире. Вы не имеете права меня трогать. Да, я эмоциональный человек, потому что знаю свою права, - кричит она.

В соцсетях утверждают, что такой повышенный интерес стражей порядка девушка вызвала своим, так сказать, оригинальным поведением. Дело в том, что ее рейс задержали. Жительница Воронежа сама для себя решила, какая моральная компенсация ей полагается. И перешла из эконома, где сидела, в бизнес-класс. Как ни уговаривала ее стюардесса, назад она не вернулась. Так и долетела до пункта назначения в бизнес-классе. А там ее встретили полицейские, и произошла описанная выше сцена.

Между тем ни в аэропорте «Шереметьево», где вроде бы все это приключилось, ни в одной из авиакомпаний, обслуживающих там рейсы, даже сам факт инцидента не подтвердили. В транспортной полиции тоже по «горячим следам» никакого комментария не дали.