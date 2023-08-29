Воронежский «Факел» в самом конце игры на Кубок отдал победу «Оренбургу»

Унылый матч закончился обидным поражением «Факела». Фото: со страницы ФК "Факел" ВКонтакте.

Первый тайм матча «Факела» с «Оренбургом» в Воронеже в рамках третьего тура группы «А» Кубка России получился унылым. Моменты, которые лишь отдаленно можно было назвать опасными, возникали только после грубых ошибок обороны обеих команд. Ближе к концу первого тайма чуть не начудил вратарь «Оренбурга» Алексей Кеняйкин. Он крайне неудачно попытался вынести мяч и едва не подарил его нападающему «Факела» Ивахнову. Однако Матвей замешкался, и потенциально голевой момент ничем путным не окончился. А уже в самом конце добавленного время к первому тайму после подачи штрафного мяч заметался в штрафной «Факела», но в итоге до голкипера воронежской команды Александра Беленова даже не долетел. В итоге к перерыву скучные нули на табло.

Примерно таким же был и второй тайм. Впервые в составе «Факела» вышел на замену южноафриканец Табо Селе, и смотрелся он вроде бы неплохо. Воронежцы боролись с гостями на равных. Но все испортила потеря концентрации уже на второй добавленной минуте. Мяч после неудачного выноса отскочил к игроку «Оренбурга» Владимиру Полуяхтову, тот ударил в дальний угол, Беленов отбил, но прямо на Владимира Обухова. Тот пробил аккуратно между стоявшими на линии ворот Кириллом Сусловым и Сергеем Брызгаловым – 0:1. Так матч и закончился.

«Факел» с тремя очками опустился на последнее четвертое место в группе «А». Ну а «Оренбург», набрав шесть, стал ее лидером.

Впереди у «Факела» 2 сентября матч в чемпионате на выезде в Самаре с «Крыльями Советов». Игра начнется в 17.30. Напомним, самарцы занимают четвертое место с 11 очками, «Факел» 14-й с четырьмя.