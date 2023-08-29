Воронежскую область посетил Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко

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Сегодня, 29 августа, в Воронеж прибыли с рабочей поездкой Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко и зампредседателя Совета Федерации Галина Карелова. Вместе с губернатором Александром Гусевым они посетили ряд медучреждений региона. Об этом глава региона рассказал в своем телеграм-канале.

Министру показали Воронежский онкологический диспансер. Михаил Мурашко отметил, что это сегодня современное и полностью оснащенное учреждение. По нему видно, как много внимания уделяется модернизации онкослужбы в регионе.

- За 3 года в рамках проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» закупили более 150 единиц медоборудования. Мы, безусловно, будем и дальше развиваться в этом направлении. Сейчас достраиваем центр лучевой терапии, и у нас фактически комплекс помощи онкобольным будет сформирован, - сказал Александр Гусев.

Обратил внимание министр и на развитие здравоохранения на селе. Губернатор пояснил, что это также является приоритетом властей.

- Ежегодно сдаем от 15 до 20 небольших объектов в наших селах. Эту программу продолжим. Причем, это делается не только в рамках нацпроекта, добавляем еще и дополнительные средства из облбюджета, - пояснил Александр Гусев.

И добавил, что сегодня много внимания уделяется и районным поликлиникам. Уже сдали объект в Новой Усмани, еще два – на подходе, ведется строительство. Кроме того, значительная часть поликлиник будет обновляться по программе капремонта.