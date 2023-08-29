Воронежские депутаты предлагают расшить виды работ по благоустройству

фото: Воронежская городская Дума

В Воронежской городской Думе состоялось совместное заседание двух постоянных комиссий – по бюджету и ЖКХ и благоустройству. На повестке дня рассматривался важный вопрос, который касался внесения изменений в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории городского округа город Воронеж». В частности, парламентарии обсудили расширение видов работ по благоустройству.

фото: Воронежская городская Дума

Какие мероприятия включает программа?

В горДуме напомнили: программа реализуется в два этапа: первый – с 2018 по 2024 год, второй – с 2025 по 2030 год. В ее рамках выполняется четыре основных мероприятия: благоустройство дворовых территорий многоэтажек, благоустройство общественных пространств, создание, восстановление и реконструкция объектов системы централизованного холодного водоснабжения и цифровизация городского хозяйства. По факту же реализовались первые два мероприятия.

фото: Воронежская городская Дума

От беговых дорожек до обрезки деревьев

Об изменениях, которые предлагается внести в программу рассказал и. о. заместителя руководителя городского управления ЖКХ Николай Петрищев.

Мэрия предложила добавить в нее ряд работ: устройство беговых дорожек, установку и оборудование информационных павильонов, удаление и обрезку деревьев, установку табличек на детских и спортивных площадках, нанесение дорожной разметки на отдельных участках и др. Кроме того, проект предусматривает мероприятия по повышению уровня вовлечения воронежцев в реализацию федпроекта «Формирование комфортной городской среды» и информирования их о голосовании по отбору зеленых зон, где необходимо провести благоустройство.

фото: Воронежская городская Дума

Облагородят еще десятки дворов

Также горадминистрация включила в программу еще 164 дворовые и семь общественных территорий в Воронеже. Последнее изменение касалось финансовой части программы. Ранее были подписаны соглашения с департаментом ЖКХ и энергетики Воронежской области. В связи с этим из бюджета региона направили дополнительные 700 млн рублей на благоустройство общественных территорий и 1,1 млн рублей на проведение рейтинговых голосований по отбору объектов для включения в программу. Количество заявок от жителей города и увеличение денежной суммы учитывались в проекте по внесению изменений.

По итогам заседания депутаты выступили с рекомендацией рассмотреть проект на заседании Воронежской городской Думы.