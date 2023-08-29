Первоклашкам бойцов СВО подарили школьные наборы к 1 сентября в Воронеже

фото: Ирина Шабанова

В преддверии Дня знаний в центре внимания - семьи мобилизованных. На базе «Детского спортивно-образовательного центра» Железнодорожного района состоялся праздник для первоклассников, чьи родители являются бойцами СВО. На него пришли 18 ребятишек, которые в этом году впервые сядут за парты.

В честь 1 сентября им вручили подарки – ранцы и школьные наборы. Помогли в этом – управа района и депутаты Воронежской городской думы.

фото: Ирина Шабанова

Подарки вручали заместитель руководителя управы Железнодорожного района Александр Бучнев и заместитель председателя городского парламента Олег Черкасов.

Они поздравили ребят и их мам и бабушек.

- Перед вами открывается новая и большая дорога длиною в 11 лет. Желаем вам всего доброго на этом пути, - сказал Александр Бучнев.

А Олег Черкасов отметил, что эта новая дорога обязательно должна привести ребятишек в хорошее будущее.

фото: Ирина Шабанова

Завершился праздник выступлением настоящего индийского мага-фокусника Кирона Саха. Ребятишки с восторгом смотрели номера и каждый новый встречали аплодисментами. Мероприятие их впечатлило.

Оксана Владимировна и Елена Владимировна пришли со своими сыновьями Никитой и Иваном, которые пойдут в СОШ № 64 в микрорайоне Боровое. Сейчас их папы – Владимир и Василий находятся в зоне СВО в ЛНР. Они поблагодарили власти управы и депутатов за поддержку.

- Почаще такие акции нужно делать. Мы помогали организовывать подобные мероприятия для семей наших бойцов к Новому году, будем продолжать традицию. Семьи наших земляков, которые находятся в зоне СВО, всегда на контроле у депутатов горДумы, а их просьбы мы не оставляем без внимания, – подчеркнул Олег Черкасов.

А начальник отдела культуры спорта и молодежной политики управы Железнодорожного района Людмила Кондратьева рассказала, что у них создана группа, в которую входят все семьи мобилизованных района.

- Мы знаем каждого члена семьи, знаем их проблемы, постоянно созваниваемся, списываемся, отвечаем на любые вопросы, не остаемся равнодушными. У нас есть чат, где мы ведем беседы, оповещаем, что у нас нового, какие нормативно-правовые акты приняты, на какую помощь они могут рассчитывать, помогаем связаться со структурами, которые решают такие вопросы, - подытожила Людмила Кондратьева.

Кстати, в этом году по поручению председателя Воронежской городской Думы Владимира Ходырева в акции «Собери ребенка в школу» приняли участие многие парламентарии. Они оказали помощь в сборе детей к 1 сентября 68 семьям. Кроме того, спикер Владимир Ходырев лично поддержал несколько семей в округе №1.