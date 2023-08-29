В Воронежской области расширили круг добровольцев, которые получат губернаторскую выплату в 120 тысяч

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Воронежские добровольцы, заключившие контракт на военную службу и участвующие в спецоперации, продолжают гарантированно получать губернаторскую выплату в 120 тысяч рублей. Теперь этот список расширен. Об этом рассказали в облправительстве сегодня, 29 августа.

Теперь в эту категорию попадают и солдаты-срочники из частей, дислоцирующихся на территории Воронежской области, которые добровольно подпишут контракт в течение 2023 года. Соответствующее постановление правительства региона опубликовано на официальном портале органов исполнительной власти.

Напомним, в Воронежской области по поручению губернатора Александра Гусева действует свыше 20 мер поддержки участников СВО и их семей. Глава региона ранее поручил обеспечить единый подход к реализации льгот для всех участников спецоперации.

Так, при заключении контракта на военную службу воронежцам положена единовременная выплата 315 тысяч рублей, из них 120 тысяч выделяется из бюджета области. Денежное довольствие в зоне СВО составляет от 204 тысяч рублей в месяц в зависимости от воинского звания, должности и выслуги лет.