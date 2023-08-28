Губернатор Воронежской области поручил помочь двум семьям участников СВО

Матери бойца Александр Гусев пообещал помочь с газификацией. Фото: телеграм-канал губернатора Воронежской области Александра Гусева.

В понедельник, 28 августа, губернатор Воронежской области Александр Гусев побывал с рабочей поездкой в Панинском районе. Во время нее он провел прием местных жителей.

Со своими проблемами к губернатору обратились две женщины, родные которых находятся в зоне СВО. Мать бойца, служащего по контракту, попросила помочь с газификацией дома. С апреля ее сын не выходит на связь, женщина очень переживает. Губернатор поручил выполнить ее просьбу.

С другой просьбой обратилась жена военнослужащего. Ей нужны деньги на ремонт крыши дома. Александр Гусев поручил их выделить. Также женщина рассказала, что осталась без работы после сокращения на почте. Сейчас она стоит на учете в службе занятости населения. Но при этом не унывает - планирует пройти курсы и получить квалификацию логопеда и психолога. Коллеги из районной администрации пообещали губернатору внимательно следить за ее трудоустройством.

Жене военнослужащего губернатор поручил выделить деньги на ремонт крыши. Фото: телеграм-канал губернатора Воронежской области Александра Гусева.

Жители Панинского района подняли на приеме и другие важные вопросы. По итогам разговоров с ними Александр Гусев поручил установить нужный для жителей поселка Первомайский и села Ново – Александровка остановочный павильон на дороге Панино - Верхняя Хава - Малая Приваловка. А также провести ремонт семикилометрового участка дороги Панино – Эртиль.