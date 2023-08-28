В воронежском «Юбилейном» могут провести Кубок Владислава Третьяка

Александр Бахтин рассказал о масштабном ремонте городских спортивных объектов. Фото: с сайта мэрии Воронежа.

На еженедельном планерном совещании, которое прошло под председательством главы Воронежа Вадима Кстенина и спикера гордумы Владимира Ходырева, руководитель управления физической культуры и спорта Александр Бахтин доложил о ходе ремонта на муниципальных спортивных объектах.

Александр Юрьевич напомнил, что спортивная инфраструктура Воронежа состоит из 1 765 объектов. Из них подавляющая часть – 1 335 – находится в муниципальной собственности.

– Специалисты проводят системную работа для их поддержания в нормативном состоянии с учетом значительных сроков эксплуатации, а также современных требований к вопросам безопасности. В 2023 году из областного и муниципального бюджетов на выполнение работ по ремонту 43 объектов физической культуры и спорта выделили 226,5 млн рублей, – сообщил Александр Бахтин.

В «ЮБИЛЕЙНОМ» ОБНОВЯТ НЕ ТОЛЬКО ЛЕДОВУЮ ПЛОЩАДКУ, НО И РАЗДЕВАЛКИ И ДУШЕВЫЕ

Самый сложный и значимый среди ремонтируемых объектов - дворец спорта «Юбилейный». Его здание ввели в эксплуатацию в 1985 году, при этом капремонт за эти годы не проводили ни разу.

С учетом того, что «Юбилейный» - домашняя арена для матчей ХК «Буран», а также база нескольких спортшкол, перед администрацией стояла непростая задача сделать основную часть работ в течение двух летних месяцев. Для ее решения работы распределили на три контракта. Это позволило привлечь сразу несколько специализированных организаций, работавших одновременно.

– В результате завершены работы по монтажу систем видеонаблюдения, контроля и управления доступом. Закупили и смонтировали холодильное оборудование. Для минимизации возможных рисков внесли изменения в проект. Они позволили параллельно использовать старую систему охлаждения ледового поля до завершения пусконаладочных работ нового оборудования и запустить работу арены уже в начале августа, – рассказал Александр Бахтин.

Александр Юрьевич также напомнил, что в ходе подготовки к капремонту в 2022 году во дворце хоккейные борта и смонтировали систему «Видеогол».

По словам руководителя управления физической культуры и спорта, сначала в рамках капремонта в 2023 году планировали только отремонтировать фасад, установить слаботочные системы и заменить холодильное оборудование. Однако благодаря поддержке губернатора Воронежской области Александра Гусева, из казны регионального правительства дополнительно выделили на развитие «Юбилейного» еще 25 млн рублей. В недалеком будущем это обновить все раздевалки и душевые.

– Уже составлен график ремонта раздевалок с учетом календарей игр основной команды и воспитанников спортивной школы. Ремонт «Юбилейного» планируем завершить до начала декабря. Это даст нам возможность претендовать на проведение весной 2024 года в нашем городе всероссийских соревнования по хоккею - Кубка Владислава Третьяка, – поделился планами Александр Бахтин.

В 16 ГОРОДСКИХ СПОРТШКОЛАХ ПРОВОДЯТ МАСШТАБНЫЙ РЕМОНТ

Также руководитель управления физкультуры и спорта рассказал, что большой объем ремонтных работ проводят в этом году и в 16 муниципальных спортивных школах. На них направили более 71 млн рублей.

Например, в спортивной школе олимпийского резерва №25 (СШОР № 25) отремонтировали зал тяжелой атлетики и два зала для занятий волейболом. Также предусмотрены работы по переоборудованию хозяйственного помещения в дополнительный спортзал и ремонт фасада всего здания спортивного комплекса. Важный момент - они не будут мешать тренировочному процессу. В результате планируют увеличить пропускную способность СШОР № 25 на 15%.

В 14-й спортшколе, где занимаются фехтованием и скалолазанием, отремонтировали крышу, заменили пол на всех этажах, сейчас идет утепление и облицовка фасада. На период ремонта, который планируют завершить в конце октября, занятия проводятся на других городских спортивных объектах.

В спортшколе № 26 (художественная гимнастика и восточное боевое единоборство) отремонтировали системы водоснабжения, водоотведения, отопления и вентиляции. А в СШОР № 4 (бокс, кикбоксинг) обновили внутренние помещения и завершаются аналогичные работы на фасаде здания.

Многие спортшколы уже преобразились, и их обновление на этом не закончили. Фото: с сайта мэрии Воронежа.

– Продолжаем поэтапно ремонтировать помещения спортивной школы олимпийского резерва № 2 по спортивной акробатике и прыжкам на батуте. В соответствии с поручением главы администрации Воронежа Вадима Юрьевича Кстенина в предыдущие годы отремонтировали крышу здания. А еще установили новую современную система вентиляции и кондиционирования воздуха, фасад здания (его также утеплили). В 2023 году установили новую систему освещения. Кроме того, отремонтировали теплосети и заменили гимнастический помост, – рассказал Александр Бахтин.

Обновление коснулось и муниципальной шахматной школы № 13. В 2022 году сделали капремонт всех внутренних помещений. А в 2023-м там обновляют фасад.

СПОРТПЛОЩАДКА НА МЕСТЕ ПУСТЫРЯ

– Продолжаем работу и по поддержанию в нормативном состоянии открытых спортивных площадок. На пяти таких объектах уложили новое покрытие, еще 16 площадок отремонтировали и закупили туда современное оборудование, - доложил руководитель управления физкультуры и спорта.

Отдельно Александр Бахтин отметил появившуюся на месте, фактически, пустыря площадку на улице Родной в микрорайоне Первое мая.

Два года назад жители микрорайона обратились в администрацию с просьбой сохранить единственное место для занятия физической культурой, оборудованное ими самостоятельно. На небольшой площадке тогда располагались несколько турников, футбольные ворота и детские качели. Люди обосновано опасались передачи земельного участка под индивидуальное жилищное строительство. Глава Воронежа Вадим Кстенин тогда принял решение не только о сохранении оздоровительного назначения объекта, но и о строительстве там полноценной спортплощадки.

– В результате в прошлом году сформировали земельный участок и передали в оперативное управление профильному муниципальному учреждению. В 2023 году на нем обустроили современную спортплощадку и систему водоотведения. Уже с середины лета площадка открыта для юных горожан и их родителей, – подытожил свой доклад Александр Бахтин.