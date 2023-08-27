В начале недели в Воронежской области ожидается тепло до +27

Тепло еще порадует воронежцев на последней неделе лета Фото: Из архива "КП".

Последняя рабочая неделя лета встретит воронежцев теплой погодой и без осадков. С понедельника, 28 августа, температура воздуха местами по региону будет достигать до + 27. Однако ночи станут прохладными. Прогнозом на ближайшие дни поделились в гидрометцентре области.

Итак, 28 августа, ожидается переменная облачность, ветер переменных направлений 4-9 м/с. Температура воздуха ночью опуститься до +11 - +16 градусов, а днем поднимется до +22 - +27 градусов. В Воронеже столбики термометров покажут от +22 до +24 градусов.

Во вторник, 29 августа в отдельных районах региона ночью возможно до +7 градусов. В Воронеже – до +10 - +12. Днем воздух прогреется до +22 градусов по области и +17 - +19 градусов в Воронеже.