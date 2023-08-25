Мэр Воронежа оценил, как идет рекультивация свалки на улице Землячки

Фото - мэрии Воронежа

Глава Воронежа Вадим Кстенин с инспекцией побывал на улице Землячки, где сейчас ведется рекультивация несанкционированной свалки. Она много лет доставляла неудобства жителям Железнодорожного района, и они не раз обращались к властям с просьбой решить вопрос. В этом году работы начались.

В инспекционном выезде также приняли участие руководитель управления экологии Галина Воробьева и глава управы Железнодорожного района Леонид Беляев.

Фото - мэрии Воронежа

Общая площадь незаконной свалки 6,6 га, объем складированных отходов перевалил за 256 тысяч кубометров. Документация на рекультивацию прошла сложное согласование, необходимые экспертизы, в том числе, и государственную экологическую, а главное – конкурсный отбор.

Природоохранные мероприятия удалось начать благодаря получению средств из вышестоящих бюджетов по национальному проекту «Экология» (федеральный проект «Чистая страна»).

Подрядчик рассказал мэру, какие работы сейчас ведутся. Градоначальник отметил их сложность. Он напомнил, что свалка часто портила жизнь горожан, так как часто горела и на ней вынуждены были поставить охрану.

– Хорошо, что удалось получить федеральные средства. Не вижу теперь угрозы для экологии. По морфологическому составу свалки мы понимаем, что органических отходов здесь мало, в основном, строительный мусор. Под отходами выстелено 6 слоев различных изолирующих материалов, поверх них – столько же. Для централизованного вывода фильтрата по периметру установлена дренажная система, надо постоянно следить за этим процессом. Вижу, что рекультивация завершена на 90%, завершить ее, как договорились, надо до октября, – подчеркнул глава Воронежа Вадим Кстенин.

Фото - мэрии Воронежа

После перемещения и закрытия оставшейся небольшой части отходов, финальными видами работ станут внесение чернозема, а поверх методом гидропосева будет высажена трава.

– Персональная лужайка появится у вас, Леонид Иванович, – обратился мэр к главе управы Железнодорожного района. – Но не для отдыха, а, чтобы еще несколько лет охранять. Нельзя допустить, чтобы кто-то вновь захламил территорию.

Руководитель управления экологии Галина Воробьева отметила, что после завершения работ любое капитальное строительство здесь будет запрещено в течение не менее 10 лет, но уже через 4 года эту площадку можно рассматривать в других общегородских хозяйственных целях.

– Специалисты будут регулярно отслеживать работу дренажной системы. После завершения биологических процессов примем решение о возможных вариантах использования участка, – подытожил мэр.