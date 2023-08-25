Председатель облдумы Владимир Нетёсов: «Важно создать комфортные условия для каждого ребенка, для каждого школьника»

фото: Воронежская областная Дума

В ходе акции детей из многодетных, малообеспеченных, нуждающихся семей, детей-инвалидов и школьников, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, обеспечивают рюкзаками со школьными принадлежностями, формой. Особое внимание уделяют также детям участников СВО и школьникам из новых регионов.

Председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов, который также возглавляет Попечительский совет регионального отделения Российского детского фонда, вместе с депутатами регионального парламента Мариной Андрейчук и Алексеем Черновым поздравили с наступающим новым учебным годом школьников, которые приехали в Воронеж из ДНР и ЛНР. Встреча с детьми и их родителями состоялась в Штабе общественной поддержки. Депутаты вручили ребятам ранцы с необходимыми школьными принадлежностями для успешного начала учебы.

фото: Воронежская областная Дума

– Для нас важно создать комфортные условия для каждого ребенка, для каждого школьника, чтобы дети получали знания, становились гармоничными личностями и шли вперед к своим мечтам, – отметил председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов.

Как подчеркнул заместитель председателя думского Комитета по государственной политике, законодательству, правам человека и Регламенту Алексей Чернов, традиционно в августе парламентарии на территории своих избирательных округой встречаются с семьями, которые воспитывают школьников.

– В последние два года пристальное внимание мы также уделяем детям участников СВО и ребятам, которые приехали в наш регион из ЛНР и ДНР. Мы выясняем их потребности, потому что кому-то нужны рюкзаки, кому-то форма, канцтовары или книги. Стараемся купить для них то, что им необходимо, чтобы они с хорошим настроением шли в школу после каникул, чтобы им интересно было учиться, – сказал Алексей Чернов.

фото: Воронежская областная Дума

Заместитель председателя парламентского Комитета по жилищно-коммунальному хозяйству, энергетике и тарифам Марина Андрейчук рассказала, что в течение летних каникул при содействии депутатов Воронежской областной Думы ведется подготовка учебных заведений к новому учебному году: оказывается помощь в проведении ремонта и обновлении материально-технической базы, а также осуществляется мониторинг безопасности пешеходных переходов вблизи объектов социальной и образовательной направленности.