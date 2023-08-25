Воронежский «Факел» сыграл вничью с лидером и поднялся на 13 место

В жесткой борьбе с лидером «Факел» завоевал одно очко. Фото: со страницы ФК "Факел" ВКонтакте.

Первый тайм матча с лидером, «Краснодаром», прошел при полном преимуществе гостей. Уже на 13 минуте южане упустили вернейший момент открыть счет. Никита Моцпан зачем-то сыграл рукой в собственной штрафной. Судьи на ВАР указали на это главному арбитру Амелину, и тот назначил пенальти. Но колумбиец Джон Кордоба уже во второй раз не смог забить 11-метровый «Факелу». Он ударил в штангу, да и добивание у него не вышло - выше ворот.

На 20 минуте «Краснодар» мог открыть счет уже с игры. Кордоба получил мяч в штрафной «Факела» и откинул Кривцову. Никита ударил хорошо, но неточно. Мяч на этот раз угодил в перекладину. Неугомонный Кордоба на 27 минуте продавил Федора Кудряшова и головой бил в угол – чуть неточно.

У «Факела» же за первый тайм из продуктивных атакующих действий можно вспомнить только опасный штрафной. Его Квеквескири использовал плохо, ударив в «стенку». Да еще в конце первой половины игры Хызыр Аппаев после прохода по флангу отлично прострелил в штрафную, но никто не смог вбить мяч в сетку «Краснодара». В итоге – нулевая ничья к перерыву.

Зато второй тайм «Факел» провел гораздо лучше. Сразу после перерыва после навеса с фланга бил головой Ильнур Альшин – Матвей Сафонов сумел перевести мяч в штангу. Был еще и отличный удар Аппаева в ближний угол. И вновь вратарь гостей сыграл отлично. А уже в финале матча победу могли вырвать гости. Опасно бил головой из центра штрафной вышедший на замену Кокшаров – чуть мимо. Команды так и не «распечатали» ворота друг друга – 0:0.

«Факел» набрал четвертое очко и пока поднялся с 15-го на 13-е место. Впереди у воронежской команды 29 июля домашний матч на Кубок с «Оренбургом». Игра начнется в 17.15. А 2 сентября «Факелу» предстоит сразиться на выезде с самарскими «Крыльями Советов». Матч начнется в 17.30.