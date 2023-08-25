Александр Гусев: «Талантливые дети и наставники получат по 100 тысяч рублей»

фото: Правительство Воронежской области

В пятницу, 25 августа, губернатор Александр Гусев посетил региональный педагогический форум «Традиции, новации, перспективы». В нем по видеосвязи также участвовал министр просвещения России Сергей Кравцов. Его обращением и открылся форум.

– Только что завершилось большое селекторное совещание по подготовке к новому учебному году. Заместитель Председателя Правительства Татьяна Голикова передавала привет и поздравления педагогам Воронежской области. Этот год, объявленный Президентом Годом педагога и наставника, еще раз подчеркивает значимость профессии учителя. Сегодня, когда против нашей страны идет информационная война, вы как никто другой стоите на страже. Благодаря вам, уважаемые учителя, мы побеждаем в ней. Организация воспитательной работы, образовательного процесса и те системные изменения, которые сегодня происходят, фактически выстраивают суверенную систему образования, - сказал Сергей Кравцов.

Министр также напомнил, что с 1 сентября вводится единая программа образования. В учебники по новейшей истории для 11 классов будет включен материал о специальной военной операции. С шестого класса начнется профориентация, в школы возвращается трудовое воспитание.

– Мы будем делать все для того, чтобы повышать престиж профессии педагога, и в части заработной платы тоже. Все выплаты за классное руководство сохраняются. В бюджеты заложены соответствующие средства. Вводятся квалификационные уровни – это и педагог-методист, и педагог-наставник, – для возможности профессионального роста, - заявил Сергей Кравцов.

Министр подчеркнул, что в Воронежской области выполняются все показатели в сфере образования. Он отдельно поблагодарил губернатора и руководителя профильного департамента Наталью Салогубову, отметил и работу нашего региона с подшефными областями.

фото: Правительство Воронежской области

Александр Гусев, приветствуя педагогов, подчеркнул, что система образования является основой любого общества, важной движущей силой социально-экономического развития и региона, и нашей страны. А в Воронежской области работают множество талантливых, увлеченных учителей. И это одно из наших конкурентных преимуществ.

– Заявленные цели Года педагога и наставника – это, как сказал Сергей Сергеевич (Кравцов) – рост престижа педагогического труда, привлечение к нему молодых специалистов, реализация особой социальной роли учителя. Повышение качества образования в регионе – один из приоритетов деятельности правительства области. Эти задачи мы можем решать вместе с вами при поддержке Министерства просвещения, – отметил губернатор.

Александр Гусев напомнил, что в 2023 году с вводом в строй новых учебных заведений появится более 5 тысяч мест в школах. При этом не забывают и о старых. Ежегодно ремонтируют около 300 объектов образования в рамках областной адресной программы капремонта. В текущем году на эти цели из консолидированного бюджета направили 2,5 млрд рублей.

А в начале учебного года по распоряжению Александра Гусева повысят зарплату всех педагогов региона. В 2023-м на повышение материального благополучия учителей направят около двух миллиардов рублей.

фото: Правительство Воронежской области

Глава региона уделил особое внимание поддержке талантливых детей:

– Благодарю вас как наставников, под чьим руководством ребята побеждают в наших всероссийских конкурсах и олимпиадах. Мы приняли решение о премировании в размере 100 тысяч рублей 30-ти наиболее талантливых детей и такого же числа их наставников.

В регионе обеспечивают условия и для развития системы дополнительного образования детей. Уже создали более 20 тысяч новых мест в организациях допобразования. В 2023 году появится еще не менее 3 тысяч.

Губернатор добавил, что большое внимание уделяется подготовке кадров для экономики нашего региона. Стоит задача выстраивать работу от школьной скамьи до трудоустройства молодого специалиста на предприятие. Именно поэтому глава региона поддержал идею стратегического регионального проекта «Колледж 36», который призван помочь в реализации этой цели.

фото: Правительство Воронежской области

– Дорогие друзья, поздравляю вас всех с началом нового учебного года. Пусть любовь к своему делу, душевная доброта, мудрость и забота будут определяющими в вашей деятельности по обучению, воспитанию юных граждан нашей России, – пожелал педагогам Александр Гусев.

Затем губернатор вручил почетный знак Воронежской области «За добросовестный труд и профессионализм» Юрию Пыльневу. Это человек, который всю жизнь посвятил сохранению и приумножению традиций. Юрий Валентинович - кандидат исторических наук, профессор кафедры истории, философии и культуры Воронежского областного «Института развития образования». Он выступил инициатором создания музея истории народного образования Воронежской области, а потом стал его директором.

Александр Гусев также посмотрел выставку «Образование Воронежской области», где на стендах была информация, в том числе и о проекте «Колледж 36».