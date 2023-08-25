Спортивные выходные в Воронеже: битва «Факела» с лидером и Петровская регата

«Факел» не ушел из опасной зоны, ему нужна энергетика полных трибун. Фото: Юрий КОЗЛОВ

В пятницу, 25 августа, в 20.00, когда для большинства воронежцев уже начинаются выходные, стартует матч «Факела» с лидирующим в Премьер-лиге «Краснодаром». На игру с «быками» тем, кому посчастливилось купить билеты, лучше приходить заранее. Центральный стадион профсоюзов будет открыт с 17.30.

Тем более, что заняться будет чем. На фан-зоне у Восточной трибуны вас ожидают выступление джамперов, барабанщиков и группы поддержки, площадки для бадминтона и волейбола, эстафета, флорбол, мастер-класс по шаромоделированию, аттракционы «Родео», «Кольцеброс». Также можно поучаствовать в конкурсе «Огненный образ болельщика». Ярких посетителей фан-зоны сфотографируют на фоне тематического баннера, а подписчики группы клуба ВКонтакте выберут самого-самого из них. Для детей раскинут шатер, в котором юные болельщики смогут весело провести время с аниматорами.

На Центральной трибуне будут работать детская комната с аниматорами, аттракцион Angry birds, фан-стена для добрых пожеланий и площадка для флетбола. Там также пройдет мастер-класс по шаромоделированию.

Посетители Южной трибуны смогут принять участие в конкурсе по прыжкам в высоту и мастер-классе по шаромоделированию.

А еще можно принять участие в розыгрыше призов: умных колонок от Яндекс и наборов болельщика, в которые входят футболка, худи, пауэрбанк, а также талисман «огнеопасных». И поиграть в надувной дартс, беспроигрышную лотерею и аэрохоккей. Все подробности можно узнать у Olimpbet Girls.

Но и помимо футбола, у любителей спорта будет на что посмотреть в выходные в Воронеже.

В воскресенье, 27 августа, на стадионе «Буран» (ул. Циолковского, д. 18) состоится Кубок ЗМС Н.И. Свиридова по легкой атлетике. На турнир приедут 150 спортсменов. Соревнования начнутся в 17.00 и завершатся в 19.00.

А 26 и 27 августа на воронежском водохранилище у береговой линия парка «Алые паруса» пройдут областные соревнования по парусному спорту «Петровская регата». В них будет участвовать 50 яхтсменов. Гонки оба дня пройдут с 12.00 до 17.00.

Также 26 и 27 августа в Воронежской нагорной дубраве (Московский проспект, 150) состоятся областные соревнования по радиоспорту. Спортсмены будут соревноваться в радиопеленгации и радиоориентировании. Соревнования продлятся с 10.00 до 14.00.

Не обойдутся без крупных спортивных соревнований на будущих выходных и районы области.

26 и 27 августа в Верхней Хаве пройдут чемпионат и Кубок Воронежской области по пейнтболу. Лучших в «стрелялках» будут определять 80 спортсменов. Соревнования начнутся в 10.00 и завершатся в 18.00.

А в Павловске 27 августа состоится чемпионат Воронежской области по бобслею. На летней эстакаде 45 спортсменов покажут свое мастерство в разгоне бобов. Соревнования продлятся с 11.00 до 14.00.