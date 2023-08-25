Мэр Воронежа рассказал о перспективах открытия движения по Остужевской развязке

фото: Администрация городского округа город Воронеж

В четверг, 24 августа, глава города Вадим Кстенин провел расширенное выездное совещание в Железнодорожном районе на месте масштабного строительства Остужевской развязки. О том, как ведутся работы и перспективах рассказали в пресс-службе.

ПЕРЕКЛЮЧИЛИ ДВИЖЕНИЕ БЕЗ ПРОБЛЕМ

Во время обхода территории мэру доложили об обстановке и.о. руководителя управления дорожного хозяйства Иван Селиверстов, директор МКУ «Городская дирекция дорожного хозяйства и благоустройства» Оксана Евдакова и представители подрядных организаций.

Оксана Ивановна рассказала, что во вторник, 22 августа, на реконструируемом путепроводе по улице Остужева были досрочно завершены все подготовительные мероприятия, нанесена временная дорожная разметка и его открыли для автомобилистов. Сразу после переключения движения специалисты и техника зашли на высвободившийся путепровод и приступили к работам.

– Если позволят погодные условия, открыть движение по обоим путепроводам на Остужева планируем в последний день лета. Для этого прикладываются все усилия – подрядная организация работает как в дневную, так и в ночную смены. После этого продолжим выполнять сопутствующие работы здесь, но на движение транспорта они не повлияют, – рассказала Оксана Евдакова.

фото: Администрация городского округа город Воронеж

ЗАВЕРШИТЬ РАНЬШЕ СРОКА

На пересечении Минской-Остужева не замолкает рабочий шум. Ежедневно здесь трудятся несколько бригад рабочих и около четырех десятков единиц техники. Сейчас здесь ведется устройство (и переустройство) многочисленных коммуникаций, организация съездов с развязки и подъездов к ней, пешеходной инфраструктуры, а также возведение путепровода здесь, которое началось раньше срока, благодаря применению временных схем проезда («турбокольца» и «большого» кольца).

фото: Администрация городского округа город Воронеж

Отмечается, что готовность самого путепровода через улицу Остужева к улице Минской составляет уже более 50%. Возведены уже все пролеты, их бетонируют, делают насыпь для организации съездов с сооружения. В то же время под путепроводом выполняется разработка грунта, а на уже подготовленных участках укладывают многочисленные слои дорожной «одежды».

Ранее Мэр Вадим Кстенин рассказывал, что с подрядчиком есть договоренность об окончании работ досрочно.

- По предварительным прогнозам, планируем пустить трафик по развязке до завершения этого года, хотя контрактом это предусмотрено только в конце следующего, -пояснял Вадим Кстенин.

УВЕЛИЧИТ ПРОПУСКНУЮ СПОСОБНОСТЬ

В скором времени – с учетом открытия движения по двум путепроводам на улице Остужева – пропускная способность участка начнет увеличиваться, и горожанам будет проще его проходить. После возведения развязки удастся избежать и заторов, которые ранее регулярно образовывались на пересечении улиц Минской и Остужева.

фото: Администрация городского округа город Воронеж

В ходе совещания Вадим Юрьевич поинтересовался у подрядчиков, какие сложности возникают при выполнении работ. И еще раз напомнил о главном: следует быстрее минимизировать неудобства для горожан, связанные с проведением дорожных работ.

– Основные сложности в том, что, во-первых, работы ведутся в условиях бесперебойного движения – работаем небольшими участками, чтобы не останавливать его. Во-вторых, здесь проходит большое скопление всевозможных сетей, многие из которых магистральные – большого диаметра. Все это подлежит переустройству – выносу из зоны будущих проезжих частей и организации их таким образом, чтобы в дальнейшем к ним был доступ без вскрытия нового покрытия на развязке, – поделился главный инженер ООО «СМУ-90» Денис Зайцев.

Несмотря на это, подрядчики находят компромисс, мобилизуют ресурсы и выполняют работы одновременно, наращивая максимальные темпы.

фото: Администрация городского округа город Воронеж

УДАРНЫМИ ТЕМПАМИ

Вадим Кстенин напомнил, что проект сложный, но необходимый для воронежцев.

– Строительство Остужевской развязки очень технологически сложное. То, что мы видим над землей – это только половина того, что здесь происходит. Сейчас движение здесь происходит по урезанной схеме. Мы пониманием, что она неполноценна и в любом случае создаются пробки, неудобства для наших горожан. К концу осени мы планируем полноценно запустить движение полностью по всем элементам первых двух очередей развязки. Надеюсь, что погодные условия нам в этом поспособствуют. После на объекте продолжат работать организации, которые занимаются инженерными сетями, но на дорожном движении это не отразится, – сказал глава города.

К слову, реализация такого масштабного проекта стала возможной благодаря участию в национальном проекте «Безопасные качественные дороги» и поддержке губернатора Александра Гусева. Общая стоимость двух этапов составляет более 4,2 млрд рублей. Из них в рамках нацпроекта и при помощи софинансирования из средств областного бюджета – около 4 млрд рублей.