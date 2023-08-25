Выходные в Воронеже: фестивальный бум - «Раменье-опера», «Русское лето» и другие

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

РАХМАНИНОВСКИЙ ПРАЗДНИК

25 августа в Центральном парке пройдет большой праздник, посвященный 150-летию со дня рождения выдающегося композитора, пианиста, дирижера Сергея Рахманинова.

С утра на площадке перед Зеленым театром развернется выставка «Сергей Рахманинов: «Я - русский композитор» Российского национального музея музыки. С 15.00 до 17.00 слева от лестницы Зеленого театра расположатся уличные художники, которые будут на специальных больших стендах рисовать граффити, вдохновляясь сочинениями Рахманинова. В наушниках каждого участника пленэра будет звучать свое произведение композитора, которое будет выбрано в случайном порядке для каждого творца. Зрители, отсканировав QR-код, услышат, какую именно музыку Рахманинова воплощает тот или иной художник.

В 18.00 в Зеленом театре состоится большой литературно-музыкальный концерт «Рахманинов. Симфония жизни». На одной сцене соединят четыре вида искусства: музыку, кино, художественное слово и вокал, которые на полтора часа погрузят публику в яркий и необычный мир маэстро Сергея Рахманинова, которого во всем мире называли «волшебником фортепиано и голосом времени».

В программе - видео, созданное специально для этого проекта, авторский текст московского драматурга Юрия Суходольского, знаковые музыкальные произведения Рахманинова в исполнении симфонического оркестра ВКЗ с участием солистки Большого театра Анны Аглатовой (сопрано). В этот вечер прозвучат легендарные произведения Сергея Рахманинова: Концерт №1 для фортепиано с оркестром (фрагмент), Концерт №2 для фортепиано с оркестром (третья часть, финал), фортепианные пьесы, романсы, отрывки из писем, дневников композитора и воспоминания его современников.

Вход свободный (6+).

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

ТЕАТРАЛЬНЫЕ ВСТРЕЧИ В НИКОЛЬСКОМ

25 и 26 августа под Воронежем пройдет XIV фестиваль-конкурс любительских коллективов «Театральные встречи в Никольском». В Верхнехавский район съедутся самодеятельные актеры и режиссеры со всей области.

Село Никольское издавна славится своими театральными традициями. Здесь на рубеже XIX-XX веков супругами Константином и Зинаидой Соколовыми - истинными просветителями и интеллигентами, переехавшими в воронежскую глубинку из Москвы, - был создан первый театр для крестьян.

Пройдет экскурсия в усадьбу семьи Соколовых и конкурсный показ спектаклей. Также в рамках фестиваля состоятся творческие лаборатории и мастер-классы для руководителей театральных коллективов.

Воронежцы могут доехать на фестиваль на туристическом поезде «Бобренок». Отправляется состав с вокзала «Воронеж-1» в 9.10, доехать нужно до остановки «14 км». Обратно поезд отправляется от остановки «14 км» в 14.29 и прибудет в Воронеж 16.03. 12+

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УЛИЧНАЯ КЛАССИКА

26 августа в столице Черноземья состоится Всероссийский фестиваль уличной культуры и спорта «Уличная классика». В программе зрелищные соревнования представителей различных видов уличной культуры и экстрим-спорта, мастер-классы и показательные выступления:

Мероприятие объединит 350 участников из разных регионов страны в парке «Дельфин». Для представителей уличной культуры подготовили 17 площадок, среди них: BMX Flatland, BMX Street, work-out, паркур, фриран, брейкинг, фотовыставка, автовыставка «Эстетика», граффити, hip-hop, автомодельный спорт, стритбол, пляжный волейбол, пляжный футбол, панна 1х1, силовой турнир, скалолазание, деловая программа. В рамках торжественного закрытия состоится выступление приглашенного артиста.

В парке «Дельфин» с 11.00 до 21.00, вход свободный. 12+

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

КРАМФЕСТ

26 августа в Воронеже пройдет «Крамфест» - фестиваль приурочили к 90-летию музея имени Крамского. Мероприятия распределят как на уличной территории перед «дворцом», так и внутри музея. В музыкальную часть войдут выступления show Drumataca, Флейт&Гитара, Duso, Quranda quartet, «ЭваЭва», Дарьи Виардо. В программе большое количество мастер-классов, рассчитанных на разные возрастные группы, а также лекции и ярмарка воронежских умельцев. Одной из изюминок «Крамфеста» станет арт-объект «Воображаемый музей», в котором пройдут экскурсии. Кроме того, гости смогут «раскрасить шедевры» музея: «Крестьянскую трапезу» Джакомо Чиппера, «Утро княжей охоты» Николая Рериха и, конечно, «Марусю» Елены Киселевой.

Вход на фестиваль будет платным. Время работы - с 12.00 до 22.00. 0+

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

РУССКОЕ ЛЕТО

26 августа в Воронеже пройдет фестиваль «Русское лето». В этом году он запланирован на Советской площади и будет проходить под девизом «ZаРоссию».

В программе концерты с участием знаменитых отечественных исполнителей, шоу богатырей, встречи с писателями, поэтами, блогерами. В 17.30 гости смогут встретиться с победителем проекта «Танцы» Ильшатом Шабаевым. В этом году на фестивале выступят известный артист Александр Скляр с группой «Ва-банкъ», музыкант Родион Газманов и артист из ЛНР Сергей Чуйков, а также воронежская победительница шоу «Голос» Виктория Соломахина и рок-группа «НеБо».

Начало в 14.00, вход свободный, 6+

Концерты пройдут на Советской площади Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

РАМЕНЬЕ-ОПЕРА

26 и 27 августа в Рамони пройдет очередной фестиваль «Раменье-Опера».

Бесплатная программа летнего театрального форума у стен замка Ольденбургских в этом году будет посвящена 150-летнему юбилею Сергея Рахманинова. События «Рахманиновских вечеров» развернутся в Верхнем парке - перед дворцом. Гостей фестиваля ждет традиционное дефиле в сценических костюмах по главной дорожке Верхнего парка. На малой сцене пройдет концерт «Здесь хорошо!», прозвучат известные романсы Рахманинова в исполнении ведущих солистов театра. Будут еще литературные чтения, выставочные зоны, ярмарка мастеров. Бесплатная часть фестивальной программы будет начинаться с 16.00.

В платной части вечеров воронежский театр оперы и балета покажет сценическую кантату немецкого композитора Карла Орфа «Кармина Бурана» (26 августа) и балет Петра Чайковского «Лебединое озеро» (27 августа).

Знаменитая кантата Карла Орфа - одно из самых цитируемых музыкальных произведений в мире. Спектакль впечатляет синтезом музыки, вокала, танца и художественного оформления. А магическая завораживающая музыка Орфа возвещает праздник победы человеческого духа над невзгодами, уготованными загадочным вращением колеса Фортуны.

«Лебединое озеро» Чайковского - символ русского балета. Шедевр, созданный великим композитором, покоряет своей лирической красотой, торжеством идей добра и гуманизма. Старинная немецкая легенда о возлюбленной юного принца Зигфрида - заколдованной принцессе Одетте, обращенной в лебедя, благодаря гению Чайковского превратилась в волнующую лирическую поэму верной любви, соединяющую мир реальный и мир сказочный, фантастический.

Начало в 19.00. 6+

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

КИНОКОТ

По 27 августа в Воронеже проходит Международный фестиваль короткометражного кино «КиноКот». Форум задействовал сразу несколько площадок. В программе кинофестиваля лекции, мастер-классы культурных деятелей (режиссеров, продюсеров, актеров), показ конкурсных и внеконкурсных фильмов, а также концерт авторской музыки. Закрытие состоится в Зеленом театре. Гости фестиваля смогут посетить мероприятия бесплатно (по предварительной записи). 12+

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ПАТРИОТИЧНЫЙ СПЕКТАКЛЬ В ЦИРКЕ

В цирке шоу «Вместе целая страна» - на манеже разворачивается праздник, объединяющий традиции и культуры разных народов нашей страны. Проект поднимает важные темы: малой родины, деревни, детства, всего самого важного, что близко каждому человеку, спектакль о дружбе, народном единстве, многообразии национальных культур нашей Родины. О том, что природа нашей страны наполнена удивительными красками и звуками. Передать особенности русского духа удалось интересными решениями с декорациями, придуманными художником Владимиром Боером. Специально для этого проекта создали более сотни уникальных костюмов.

В представлении принимают участие акробаты, эквилибристы, гимнасты, наездники-джигиты, дрессировщики, клоуны. В программе - эквилибр на свободной проволоке, эквилибр на першах, джигитовка на лошадях под руководством заслуженного артиста России Тамерлана Нугзарова. Кроме лошадей из четвероногих артистов на манеже свое мастерство покажут королевские пудели Надежды Чебота, хорьки Андрея Аверюшкина, пони, обезьянки, дикобраз, удавы дрессировщиков Ольги Корниловой и Александра Валиева.

26 и 27 августа дети 2015, 2016, 2017 годов рождения, которые в этом году идут в первый класс, смогут получить в кассе цирка бесплатный билет - при предъявлении родителями свидетельства о рождении ребенка.

26 августа в 17.00, 27 августа в 13.00, 0+

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

КОНЦЕРТЫ В КОЛЬЦОВСКОМ СКВЕРЕ

Продолжается проект «Лето в Кольцовском сквере». В эти выходные в зеленой зоне под открытым небом пройдет два бесплатных концерта. 26 августа воронежцы услышат Big Band Воронежской филармонии, а 27 августа - ансамбль казачьей песни «Держава», начало концертов в 18.00, вход свободный. (6+).

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

ЛЕТНИЙ ДЕНЬ В КОСТЕНКАХ

27 августа под Воронежем пройдет фестиваль «Летний день в Костенках». Организаторы обещают настоящий исторический опен-эйр - реконструкцию времен Средневековой Руси, мастер-классы под открытым небом, катание на лошадях и этнические напевы на живописном костенковском склоне. В программе - исторические представления, игры, мастер-классы, иммерсивные шоу.

Особенностью форума станут аутентичные площадки, где можно погрузиться в историю Средневековой Руси - сражения, стрельба из лука, чеканка монет, создание доспехов, ткачество, деревообработка и многое другое. Фестиваль стартует в 15.00 на площадке в селе Костенки, ул. Набережная,1г. Вход на него будет свободным. В самом музее гостей фестиваля ждут новые выставки, музейные программы и экскурсия в гости к действующей археологической экспедиции, знакомство с особенностями работы архитекторов на открытом раскопе.

А на закате, в 19.00, участников опен-эйра ждет фолк-джазовый концерт (вход на него платный).

Воронежцы смогут добраться до Костенок на специальном автобусе от библиотеки имени Никитина.