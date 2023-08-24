Владимир Нетёсов и депутаты облдумы «Единой России» вручили рюкзаки и канцтовары школьникам из ЛНР и ДНР

Фото- пресс-служба ВРО ВПП "Единая Россия"

Воронежское отделение Российского детского фонда и депутаты Воронежской областной Думы от «Единой России» ежегодно в преддверии 1 сентября принимают активное участие в акции «Собери ребенка в школу». В ходе акции детей из многодетных, малообеспеченных, нуждающихся семей, детей-инвалидов и школьников, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, обеспечивают рюкзаками со школьными принадлежностями, формой. Особое внимание уделяют также детям участников СВО и школьникам из новых регионов.

24 августа секретарь регионального отделения «Единой России», председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов, который также возглавляет Попечительский совет Воронежского областного отделения Российского детского фонда, вместе с депутатами регионального парламента Мариной Андрейчук и Алексеем Черновым и заместителем председателя Воронежского областного отделения Российского детского фонда Ангелиной Севергиной поздравили с наступающим новым учебным годом школьников, которые приехали в Воронеж из ДНР и ЛНР. Встреча с детьми и их родителями состоялась в Штабе общественной поддержки. Депутаты вручили ребятам ранцы с необходимыми школьными принадлежностями для успешного начала учебы.

«Для нас важно создать комфортные условия для каждого ребенка, для каждого школьника, чтобы дети получали знания, становились гармоничными личностями и шли вперед к своим мечтам», – отметил Владимир Нетёсов.

«Мы знаем, как семьям порой сложно подготовиться к 1 сентября и купить детям все необходимое для учебы. Более 100 наборов канцелярских товаров, рюкзаков и всего, что нужно для школы, мы передадим ребятам, которые проживают в пунктах временного размещения», – рассказала Ангелина Севергина.

Как отметил Алексей Чернов, традиционно в августе парламентарии на территории своих избирательных округой встречаются с семьями, которые воспитывают школьников.

«В последние два года пристальное внимание мы также уделяем детям участников СВО и ребятам, которые приехали в наш регион из ЛНР и ДНР. Мы выясняем их потребности, потому что кому-то нужны рюкзаки, кому-то – форма, канцтовары или книги. Стараемся купить для них то, что им необходимо, чтобы они с хорошим настроением шли в школу после каникул, чтобы им интересно было учиться», – сказал Алексей Чернов.

Марина Андрейчук рассказала, что в течение летних каникул при содействии депутатов Воронежской областной Думы от «Единой России», в том числе в рамках реализации народной программы партии, ведется подготовка учебных заведений к новому учебному году: оказывается помощь в проведении ремонта и обновлении материально-технической базы, а также осуществляется мониторинг безопасности пешеходных переходов вблизи объектов социальной и образовательной направленности.