Александр Гусев: «В Воронежской области создан совет по профилактике алкоголизма»

Фото - Правительство Воронежской области Фото: Предоставлено "КП"

В Воронежской области создали Координационный совет по снижению масштабов злоупотребления алкогольной продукцией и профилактике алкоголизма среди населения. Соответствующее распоряжение подписал глава региона Александр Гусев 24 августа.

В задачи новой структуры будет входить сбор и анализ информации о реализации мероприятий, которые направлены на снижение злоупотребления алкоголем среди наших земляков, а также профилактике алкоголизма. Далее члены совета будут готовить предложения федеральным органам исполнительной власти и исполнительным органам Воронежской области.

Кроме того, Координационный совет имеет право запрашивать и получать в органах власти необходимую информацию. А на заседания приглашать представителей органов местного самоуправления, госучреждений области, общественных организаций.

В добавок ко всему совету разрешено создавать постоянные и временные рабочие группы из числа своих членов, а также из числа привлеченных к его работе специалистов, не входящих в состав Координационного совета, для осуществления информационно-аналитических работ. И принимать решения, имеющие рекомендательный характер, по вопросам, относящимся к деятельности этой структуры.