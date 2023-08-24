Мэр Воронежа побывал на стройплощадке школы

Фото предоставлено застройщиком

23 августа на площадку с мэром приехали и.о. заместителей главы администрации по градостроительству и социальной политике Дмитрий Гладких и Любовь Кулакова, и.о. руководителя управления строительной политики Евгений Шишкин, руководитель управы Советского района Олег Копытин, генеральный директор застройщика АО «СЗ «ДСК» Андрей Соболев.

Школа на Домостроителей с переменной этажностью до пяти этажей общей площадью почти 30 тысяч квадратных метров с прилегающей территорией более 2 га сможет принять 1600 учащихся. Для них будет оборудовано 60 учебных классов, большой актовый зал, а также центр дополнительного образования.

Эта школа – уникальный для города объект по нескольким причинам. Одна из них: это первое учреждение в городе, которое строится «под ключ», т.е. за все этапы – разработку документации, возведение и за оснащение отвечает один подрядчик.

Как отметил в ходе выезда Вадим Кстенин, система, которая применялась раньше, приводила к тому, что муниципалитет вынужден был разыгрывать дополнительные контракты, чтобы приобретать все по отдельности – от учебников до мебели и оргтехники. Поэтому важно, когда есть единый генеральный подрядчик, который полностью по проектно-сметной документации укомплектует объект и сдаст заказчику в итоговом виде.

– Это, на мой взгляд, весьма эффективный и удобный подход к реализации социально значимых проектов, который теперь применяется еще на нескольких школах, позволяя экономить множество ресурсов, где один из самых важных – время, – поделился Вадим Кстенин.

Еще одна отличительная черта строящегося образовательного учреждения, которую отметил глава Воронежа – это опережающие темпы возведения объекта.

Строительство на участке началось в марте этого года. Прошло менее шести месяцев и здесь уже завершаются монтажные работы. На объекте закрыт тепловой контур, со следующей недели начнется монтаж кровли над общественным блоком. Строители даже приступили к внутренней отделке, а до 10 октября здесь планируют закончить благоустройство территории и строительство спортивного ядра с футбольным полем и беговыми дорожками. До нового года учебное заведение будет сдано.

– Сроки сжатые, серьезные, но ресурсы комбината позволят нам завершить все работы в срок, – заверил генеральный директор застройщика Андрей Соболев.

Проект школы реализуется впервые, но глава строительной компании уверен, что он будет растиражирован:

– Проект станет типовым. Его вместимость можно будет варьировать с минимальными переработками. Центральное ядро с пищеблоком, актовым и спортивным залами не изменяется от количества учащихся. Меняется только количество классов в боковых пристройках. Это позволяет меньше тратиться на изменения в проектно-сметной документации, удешевляются и сокращаются сроки проектирования, – рассказал Андрей Соболев.

– На площадке ежедневно трудятся до 300 человек, все строительные процессы, которые можно запараллелить – запараллелены, всё оборудование и инвентарь для школы законтрактованы заранее. Нет ни малейшей угрозы срыва сроков! – подытожил результаты инспектирования мэр Вадим Кстенин.