Игорь Артамонов: Удобство новых офисов уже оценили многие

Фото предоставлено пресс-службой правительства Липецкой области

Обновленный центр занятости заработал в Данкове. По проекту кобрендинга, то есть объединения современных брендов службы занятости и МФЦ — «Работа России» и «Мои документы», два офиса расположились в одном здании. В новом офисе четыре карьерных консультанта. Одно окно выделено для координатора из фонда «Защитники Отечества», чтобы более эффективно оказывать услуги ветеранам боевых действий и их родственникам. Для самых маленьких посетителей оборудован уголок с игрушками и раскрасками.

Как сообщили в управлении социальной политики Липецкой области, модернизация службы занятости в регионе завершена уже больше, чем наполовину. До конца года обновлённые офисы появятся во всех муниципалитетах. Работы проводят в рамках федерального проекта «Содействие занятости» нацпроекта «Демография».

«Липецкая область в числе 17 пилотных регионов страны, где создается современная инфраструктура кадровых центров и внедряются новые технологии. Теперь даже в самых отдалённых районах доступен большой спектр услуг. Удобство новых офисов уже оценили многие — им помогли найти новую работу, переквалифицироваться или открыть свое дело», — отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.