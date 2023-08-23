Воронеж
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
+21°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество23 августа 2023 12:00

Игорь Артамонов: Приступаем к формированию уже третьего именного Липецкого артиллерийского дивизиона

Подробности губернатор Липецкой области сообщил в своем телеграм-канале
Источник:kp.ru
Фото предоставлено пресс-службой правительства Липецкой области

Фото предоставлено пресс-службой правительства Липецкой области

Ветеранские организации предложили присвоить новому подразделению имя легендарного Митрофана Ивановича Неделина. Соответствующее обращение направлено в Министерство обороны.

«Наши действующие именные дивизионы — флеровцы и пешковцы — показали себя отлично. Командование не раз отмечало самые лучшие качества бойцов. Их пример вдохновил многих, добровольцы уже есть. Ждём тех, кто готов к ним присоединиться», - сказал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Третий дивизион войдет в состав 299 парашютно-десантного полка и после боевого слаживания отправится защищать интересы Родины.

БИЗНЕС-ПРЕСС