РЖД и правительство Воронежской области будут совместно развивать железнодорожный туризм

фото Марии Сониной

В рамках Дня Юго-Восточной железной дороги в органах государственной власти заключили соглашение между Правительством Воронежской области и ОАО «РЖД» о взаимодействии и сотрудничестве в сфере туризма. Подписали его губернатор Александр Гусев и начальник ЮВЖД Павел Иванов 24 августа.

фото Марии Сониной

ОТ НОВЫХ МАРШРУТОВ ДО СОВРЕМЕННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Стороны отметили, что сегодня железнодорожный туризм в России переживает возрождение. Благодаря широкой маршрутной сети поезда сегодня доставляют путешественников в различные уголки страны, в том числе и в Воронежской области. В последние годы в регионе активно расширяется сеть туристических маршрутов, а ЮВЖД помогает в плане логистики. Так, например, запущенный в 2021 году «Графский поезд», доставляющий всех желающих из Воронежа в Рамонь, стал уже визитной карточкой региона.

С 29 апреля 2023 года на радость взрослым и детям ездит поезд «Бобренок». Он возит путешественников до заповедника им. Пескова. Новое соглашение между облправительством и «РЖД» даст возможность развивать сотрудничество по целому ряду направлений: от новых маршрутов до современной инфраструктуры.

ДОРОГА ИМЕЕТ СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ

Губернатор Александр Гусев отметил, что железная дорога имеет стратегическое значение для экономики региона как крупный работодатель и налогоплательщик. А развитая логистическая сеть дает возможность привлекать в область инвесторов.

Павел Иванов рассказал о результатах работы дороги за последний год. Так, в 2022-м со станций области было отправлено более 6 млн пассажиров и свыше 13 млн тонн грузов. В консолидированный бюджет региона внесено почти 2 млрд рублей налоговых платежей. Сегодня на железной дороге в Воронежской области трудятся 13,7 тысяч человек. Средняя зарплата по итогам первого полугодия составила 68 155 рублей. Кроме того, в 2022 году в содержание и развитие инфраструктуры на территории области инвестировано почти 8 млрд рублей, в 2023-м сумма превысит 10 млрд.

фото Марии Сониной

МАРШРУТЫ СТАНОВЯТСЯ БРЕНДОМ

Отдельно губернатор Александр Гусев пояснил, что взаимодействие облправительства и «РЖД» положительно влияет на туристический потенциал региона.

– Мы понимаем, что это, во-первых, доступность тех мест туристической привлекательности, которые у нас есть. Они, к сожалению, не все расположены компактно рядом с городом, до них достаточно приличное расстояние. И не всегда удобно добираться автомобильным транспортом. Поэтому большое спасибо Павлу Алексеевичу Иванову и коллегам за то, что они такое решение приняли и по Дивногорью, и по заповеднику, и по Рамони. Рамонский маршрут – это уже бренд. Теперь нам важно понимать, как это все развивать, – сказал губернатор.

Павел Иванов в свою очередь пояснил необходимость масштабировать существующие проекты с выходом уже за пределы нашего региона.

- Также будем прорабатывать новые маршруты. У нас появились связи с другими регионами – прямое скоростное межобластное сообщение. И эти поезда подвязаны под туристические маршруты в Белгороде, в Старом Осколе, в Курской области. Предполагается также осуществить эти проекты в Липецкой области с участием воронежской администрации, – подчеркнул Павел Иванов.

Запуск ускоренных межобластных поездов – важный этап развития сотрудничества ЮВЖД и Воронежской области. Из столицы Черноземья теперь можно быстро и с комфортом доехать на современных электропоездах до Липецка, Курска и Белгорода. Число перевезенных пассажиров на этих маршрутах уже превысило 60 тыс. В текущем году планируется открыть маршрут Воронеж – Тамбов.

Также на совещании губернатор поставил задачу создать совместную рабочую группу облправительства и ЮВЖД для подготовки строительства скоростных магистралей в южном направлении. Ранее о появлении такой магистрали сказал президент РФ Владимир Путин. Воронеж как раз находится на этом пути.