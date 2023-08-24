Председатель Воронежской облдумы Владимир Нетёсов рассказал об эффективных региональных наработках в сфере наставничества

фото: Воронежская областная Дума

С докладом по данной теме выступил председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов.

23 августа в Курске состоялось очередное заседание Совета законодателей Центрального федерального округа при полномочном представителе Президента РФ в ЦФО.

В заседании приняли участие полномочный представитель Президента Российской Федерации в ЦФО Игорь Щёголев, руководители законодательных органов государственной власти регионов Центрального федерального округа.

Законодатели обсудили актуальные вопросы совершенствования действующих федеральных норм. В рабочую повестку заседания были включены три основных вопроса. Это расширение мер поддержки участников специальной военной операции и членов их семей, реализация государственной кадровой политики в сфере наставничества, а также предотвращение незаконной продажи никотинсодержащей продукции.

Представители законодательных собраний ЦФО обменялись практическим опытом и предложениями по обозначенным темам, выработали общие рекомендации. В ходе заседания председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов рассказал о практических наработках нашего региона по развитию системы наставничества, в том числе и законодательной сфере.

Он напомнил участникам заседания, что 2023 год по Указу Президента России Владимира Путина является Годом педагога и наставника. Миссия этого года – подчеркнуть особый статус работников различных сфер, выполняющих наставническую деятельность. Традиции наставничества, десятилетиями формировавшиеся в нашей стране, сейчас крайне востребованы.

– В условиях стремительных технологических изменений именно личный контакт позволяет быстрее передавать от учителя к ученику лучший опыт и знания, вместе работать над решением нестандартных задач. Но наставничество — это не только передача профессиональных знаний, компетенций, помощь профессиональному продвижению молодых работников. Это также значительная роль, которую старшие специалисты играют в повседневной жизни своих учеников, воспитание гражданских и патриотических чувств, ответственности за дальнейшую судьбу страны, – подчеркнул спикер регионального парламента. Любые эффективные наработки в этом направлении, имеющиеся в регионах, подчеркнул он, необходимо масштабировать, закреплять и развивать на федеральном уровне. Это касается как развития нормативной правовой базы, так и реализации стимулирующих проектов и программ органами власти и непосредственно самими работодателями.

В своем выступлении Владимир Нетёсов напомнил, что в действующем законодательстве специального Федерального закона, регулирующего правовое положение института наставника, нет. Что касается региональной специфики, то вопросы развития системы наставничества в региональных нормативных правовых актах отражаются по-разному.

В частности, в виде установления знаков отличия «За наставничество», «Почетный наставник», «Заслуженный наставник». Это опыт как Воронежской области, так и многих других регионов. Кроме того, законодательством ряда субъектов предусмотрены субсидии работодателям для поддержки наставников на предприятиях. В Воронежской области в целях создания условий для развития института трудового наставничества еще в 2011 году был принят региональный закон «О первом рабочем дне выпускников и трудовом наставничестве». В частности, законом закреплены права и обязанности наставника и обучаемого, предусмотрена процедура установления мер поддержки наставника, а также определен порядок организации работы по наставничеству. Помимо этого документом установлен Первый рабочий день выпускников, который ежегодно отмечается в последнее воскресенье сентября.

фото: Воронежская областная Дума

Стимулирующей мерой в сфере наставничества является ежегодное чествование лучших наставников с вручением данного знака отличия. Регулирование правоотношений в сфере трудового наставничества на территории Воронежской области осуществляется еще рядом локальных нормативных правовых актов.

Как отметил Владимир Нетёсов, мониторинг развития системы наставничества, проведенный в 2023 году в Воронежской области, показал, что сегодня наставничество применяют более чем на 360 предприятиях, а нормативные акты о наставничестве имеет 330 организаций. При этом стимулирующие выплаты наставникам введены на 155 предприятиях. На 1 мая 2023 года численность наставников в регионе составляет почти 2 тысячи человек, численность обучаемых – 3,4 тысячи.

– Больше всего этот институт развит в сфере образования – здесь у нас 562 наставника и 1642 обучающихся. При этом в 100 учреждениях введены надбавки за наставничество. Следом идут работодатели, которые представляют обрабатывающие производства: здесь 529 наставников и 488 обучающихся. Также в лидерах сельское хозяйство и смежные с ней отрасли (лесное хозяйство) – 197 наставников и 420 обучаемых. Широко традиции наставничества представлены в сфере здравоохранения и предоставления коммунальных и социальных услуг, а также на предприятиях транспорта и связи, – рассказал председатель Воронежской облдумы Владимир Нетёсов.

Кстати, в этом году в конкурсе «Лучшие практики наставничества Воронежской области», который проводится в рамках нацпроекта «Производительность труда», региональные учреждения здравоохранения показали в ряде главных номинаций лучший результат. В номинации «Лучшие практики наставничества по повышению производительности труда» победа досталась Воронежскому областному клиническому центру медицины катастроф, а высшая награда за «Наставничество в социальной сфере» - клинической инфекционной больнице.

Владимир Нетёсов также отметил, что в организациях региона действует более ста комиссий по работе с молодежью. Молодежные советы созданы и действуют практически во всех отраслевых профсоюзах.

– Важно, учитывая лучшие региональные наработки, привести нормативную базу к единому стандарту, закрепив в федеральном законодательстве правовую основу регулирования отношений в сфере трудового наставничества, основные понятия, полномочия органов государственной власти Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления в этой сфере, порядок организации работы наставничества, права и обязанности наставника и обучаемого, меры господдержки для работодателей, – резюмировал председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов.