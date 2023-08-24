Гастрофестиваль в Воронеже завершился на вкусной ноте

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Анастасия Асташова
20 августа, в последний день гастрономического фестиваля «Знай наших» и крупнейшего музыкального опен-эйра в Воронеже «Чернозем фест», шеф-повар Дмитрий Выродов накормил зрителей мясом и колбасками на гриле от компании АГРОЭКО. Агрохолдинг с запуском одного из крупнейших мясоперерабатывающих предприятий в стране начинает активно завоёвывать полки сетевых магазинов в центральной России. Шеф-повар объяснил, почему он советует выбирать мясо именно у этого производителя.
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Громкие и сытые выходные
Музыка и еда – лучшее сочетание. Из палаток со стрит-фудом доносились предложения угоститься горячим шашлыком, мясом из мраморной свинины и колбасками-гриль.
- Вкусно и сочно, - делилась впечатлениями пара Елена и Александр, - мы не знали, что АГРОЭКО –воронежская компания, хотя ранее уже покупали эту продукцию. За три дня фестиваля убедились, что у них очень вкусный шашлык.
На гастросцене шеф-повара Дмитрий Выродов и Константин Забудько устроили кулинарный мастер-класс по приготовлению купат, блюд из свиной шеи и карбонада. Под песню группы КИШ «Ели мясо мужики» они научили гостей делать хрустящие брускетты под соусом сальса и подали блюдо с румяными колбасками на пробу зрителям.
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Во время кулинарного шоу повара общались с воронежцами, делились секретами приготовления и вручали подарки от компании АГРОЭКО:
- Как называется порода, из которой получают мраморную свинину? – спросил Дмитрий Выродов.
Большая часть продвинутой публики полезла в интернет. Но настоящие знания всегда эффективнее:
- Дюрок! – крикнул мужчина, хорошо изучивший доску с меню АГРОЭКО.
Шеф вручил ему подарочную карту на покупку фирменной продукции и термокружку.
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Самыми активными на импровизированной викторине были дети. Мальчик получил упаковку колбасок, когда угадал вариант фирменного дополнения в мясе для купат – вяленые томаты.
Гости фестиваля Григорий и Владислав оценили угощение:
- Доедим купаты и пойдем за добавкой.
Шеф-повар рекомендует
Дмитрий Выродов рассказал, почему предпочитает готовить мясо от компании АГРОЭКО:
- Во-первых, я выбираю только местного производителя, а компания АГРОЭКО – наша, воронежская. Второй момент- когда я своими глазами увидел, как там производят продукцию, то убедился в качестве выбора поставщика мяса. У них серьезная служба контроля, роботизированная система переработки, производства и упаковки мяса. Вкус – отменный: естественный, насыщенный. В этом мясе я уверен!
Также шеф рассказал, чем ещё отличается мясо воронежского производителя:
- Вчера готовил карбонат в сухом маринаде. Блюдо получилось сочным. А гости, которые попробовали его, отметили, что это мясо особенно вкусное и ароматное.
Менеджер по продукту компании АГРОЭКО Ольга Неплюева рассказала о дополнительных преимуществах мясных изделий:
- Мы проводили множество тест-фудов, сравнивали нашу продукцию с конкурентами. Независимые эксперты при сравнении образцов разных производителей практически всегда отдавали высшие балы продукции АГРОЭКО. Кроме этого, продукция компании выделяется своими органолептическими преимуществами: мясо выраженного красноватого цвета, имеет тонкие равномерные жировые прослойки по всей структуре, которые и создают мраморность. При приготовлении мясо меньше ужаривается, остается сочным и ароматным. А это важные гастрономические качества, которые по достоинству оценят потребители.
Секреты фирмы
Группа компаний АГРОЭКО– это современный агропромышленный холдинг, один из крупнейших производителей свинины в России. Основные критерии, которым следует холдинг, чтобы продукт получался качественным, экологичным и вкусным:
Идеальная структура
Агроэко ведёт собственную племенную работу. Это позволяет получать мясо со стандартным соотношением мышечной и жировой тканей.
Высокие стандарты
Благодаря роботизированному конвейеру на мясоперерабатывающем предприятии все части и куски мяса получаются идеально ровными и одинаковыми по весу и размеру.
Оптимальный показатель pH
Важным фактором, влияющим на качество мяса, является pH – водородный показатель – это мера кислотности водных растворов. Мясо от Агроэко имеет оптимальный показатель pH, его уровень находится в диапазоне 5,8-6,2.
Красота и форма
Благодаря особой генетике, грамотной предубойной выдержке и гуманному способу убоя мясо от Агроэко имеет розовый цвет и плотную структуру, не теряет естественную влагу при хранении.
Естественный и натуральный вкус
Собственные комбикормовые заводы компании обеспечивают кормами все площадки холдинга. В составе комбикорма – зерновые и масличные культуры, витаминные добавки и полезные аминокислоты. Контроль качества кормов позволяют сохранить мясу естественный вкус и аромат.
Биобезопасность
Строжайшая система биобезопасности на всех этапах производства: от выращивания зерна и изготовления из него сбалансированных кормов до выращивания животных и процесса переработки и упаковки мяса. Повышенные меры контроля гарантируют экологическую безопасность продукции.
Роботизированное производство
В цехе обвалки установлено уникальное для нашей страны оборудование для вертикальной обвалки. То есть мясо разделывается в подвешенном состоянии, а значит меньше соприкасается с различными поверхностями. Это гарантирует чистоту и безопасность мяса, увеличивает сроки хранения.
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