Гастрофестиваль в Воронеже завершился на вкусной ноте

.

Анастасия Асташова

20 августа, в последний день гастрономического фестиваля «Знай наших» и крупнейшего музыкального опен-эйра в Воронеже «Чернозем фест», шеф-повар Дмитрий Выродов накормил зрителей мясом и колбасками на гриле от компании АГРОЭКО. Агрохолдинг с запуском одного из крупнейших мясоперерабатывающих предприятий в стране начинает активно завоёвывать полки сетевых магазинов в центральной России. Шеф-повар объяснил, почему он советует выбирать мясо именно у этого производителя.

.

Громкие и сытые выходные

Музыка и еда – лучшее сочетание. Из палаток со стрит-фудом доносились предложения угоститься горячим шашлыком, мясом из мраморной свинины и колбасками-гриль.

- Вкусно и сочно, - делилась впечатлениями пара Елена и Александр, - мы не знали, что АГРОЭКО –воронежская компания, хотя ранее уже покупали эту продукцию. За три дня фестиваля убедились, что у них очень вкусный шашлык.

На гастросцене шеф-повара Дмитрий Выродов и Константин Забудько устроили кулинарный мастер-класс по приготовлению купат, блюд из свиной шеи и карбонада. Под песню группы КИШ «Ели мясо мужики» они научили гостей делать хрустящие брускетты под соусом сальса и подали блюдо с румяными колбасками на пробу зрителям.

.

.

Во время кулинарного шоу повара общались с воронежцами, делились секретами приготовления и вручали подарки от компании АГРОЭКО:

- Как называется порода, из которой получают мраморную свинину? – спросил Дмитрий Выродов.

Большая часть продвинутой публики полезла в интернет. Но настоящие знания всегда эффективнее:

- Дюрок! – крикнул мужчина, хорошо изучивший доску с меню АГРОЭКО.

Шеф вручил ему подарочную карту на покупку фирменной продукции и термокружку.

.

Самыми активными на импровизированной викторине были дети. Мальчик получил упаковку колбасок, когда угадал вариант фирменного дополнения в мясе для купат – вяленые томаты.

Гости фестиваля Григорий и Владислав оценили угощение:

- Доедим купаты и пойдем за добавкой.

Шеф-повар рекомендует

Дмитрий Выродов рассказал, почему предпочитает готовить мясо от компании АГРОЭКО:

- Во-первых, я выбираю только местного производителя, а компания АГРОЭКО – наша, воронежская. Второй момент- когда я своими глазами увидел, как там производят продукцию, то убедился в качестве выбора поставщика мяса. У них серьезная служба контроля, роботизированная система переработки, производства и упаковки мяса. Вкус – отменный: естественный, насыщенный. В этом мясе я уверен!

Также шеф рассказал, чем ещё отличается мясо воронежского производителя:

- Вчера готовил карбонат в сухом маринаде. Блюдо получилось сочным. А гости, которые попробовали его, отметили, что это мясо особенно вкусное и ароматное.

Менеджер по продукту компании АГРОЭКО Ольга Неплюева рассказала о дополнительных преимуществах мясных изделий:

- Мы проводили множество тест-фудов, сравнивали нашу продукцию с конкурентами. Независимые эксперты при сравнении образцов разных производителей практически всегда отдавали высшие балы продукции АГРОЭКО. Кроме этого, продукция компании выделяется своими органолептическими преимуществами: мясо выраженного красноватого цвета, имеет тонкие равномерные жировые прослойки по всей структуре, которые и создают мраморность. При приготовлении мясо меньше ужаривается, остается сочным и ароматным. А это важные гастрономические качества, которые по достоинству оценят потребители.

Секреты фирмы

Группа компаний АГРОЭКО– это современный агропромышленный холдинг, один из крупнейших производителей свинины в России. Основные критерии, которым следует холдинг, чтобы продукт получался качественным, экологичным и вкусным:

Идеальная структура

Агроэко ведёт собственную племенную работу. Это позволяет получать мясо со стандартным соотношением мышечной и жировой тканей.

Высокие стандарты

Благодаря роботизированному конвейеру на мясоперерабатывающем предприятии все части и куски мяса получаются идеально ровными и одинаковыми по весу и размеру.

Оптимальный показатель pH

Важным фактором, влияющим на качество мяса, является pH – водородный показатель – это мера кислотности водных растворов. Мясо от Агроэко имеет оптимальный показатель pH, его уровень находится в диапазоне 5,8-6,2.

Красота и форма

Благодаря особой генетике, грамотной предубойной выдержке и гуманному способу убоя мясо от Агроэко имеет розовый цвет и плотную структуру, не теряет естественную влагу при хранении.

Естественный и натуральный вкус

Собственные комбикормовые заводы компании обеспечивают кормами все площадки холдинга. В составе комбикорма – зерновые и масличные культуры, витаминные добавки и полезные аминокислоты. Контроль качества кормов позволяют сохранить мясу естественный вкус и аромат.

Биобезопасность

Строжайшая система биобезопасности на всех этапах производства: от выращивания зерна и изготовления из него сбалансированных кормов до выращивания животных и процесса переработки и упаковки мяса. Повышенные меры контроля гарантируют экологическую безопасность продукции.

Роботизированное производство

В цехе обвалки установлено уникальное для нашей страны оборудование для вертикальной обвалки. То есть мясо разделывается в подвешенном состоянии, а значит меньше соприкасается с различными поверхностями. Это гарантирует чистоту и безопасность мяса, увеличивает сроки хранения.

Реклама