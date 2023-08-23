В рамках партпроекта «Моя карьера с «Единой Россией» для воронежских старшеклассников провели профтур

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Ознакомительную экскурсию для воронежских старшеклассников организовала депутат областной Думы, член фракции «Единой России» Ольга Резникова. Участие в ней также приняла депутат регионального заксобрания Ольга Ортина.

Учащихся 9-11 классов и активистов «Молодой Гвардии Единой России» пригласили в гости в поисково-спасательный отряд города Воронежа, чтобы наглядно познакомить с профессией – спасатель.

Заместитель начальника ПСО Алексей Никулин провел экскурсию по базе поисково-спасательного отряда, спасатели продемонстрировали технику, которой пользуются при выполнении аварийно-спасательных работ. Кроме того, ребята познакомились с работой служебной собаки: специально для гостей кинологический расчет провел показательное занятие по поиску взрывоопасных веществ. Затем спасатели продемонстрировали навыки спасения человека на воде с использованием катера и спасательного круга. Начальник курсов гражданской обороны Андрей Андреев провел для участников экскурсии небольшую лекцию в Музее Гражданской обороны.

В завершение мероприятия ребята в неформальной обстановке пообщались со спасателями, узнали, какие образование и опыт работы нужны для того, чтобы стать сотрудником поисково-спасательного отряда, на какие вызовы чаще всего выезжают спасатели.

«Профориентация старшеклассников – одно из основных направлений работы партпроекта «Моя карьера с «Единой Россией». Помощь в обучении и трудоустройстве молодежи – ключевое направление народной программы партии. Многие ребята, заканчивая 9 и 11 класс, теряются и не знают, какое направление выбрать. А это важно, ведь ребенок выбирает свой путь в жизни. И задача таких профтуров – ознакомить ребят с различными профессиями, помочь им сделать выбор. Также мы приглашаем на такие мероприятия активистов «Молодой Гвардии», чтобы они потом в школах проводили разъяснительную работу и тоже рассказывали ребятам о разных профессиях», - рассказала Ольга Резникова.

По словам парламентария, подобные профориентационные экскурсии партпроект «Моя карьера с «Единой Россией» в регионе будет проводить регулярно.

ВРО ВПП "Единая Россия"