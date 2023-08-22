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Общество22 августа 2023 18:46

Вадим Кстенин: «Мы создали еще одно современное образовательное учреждение»

Мэр Воронежа проинспектировал работы в школе № 107 на улице Остужева, которые находятся уже в завершающей стадии
Олег КУЗНЕЦОВ
Вадим Кстенин в здании школы № 107.

Вадим Кстенин в здании школы № 107.

Фото: с сайта мэрии Воронежа.

Во вторник, 22 августа, глава Воронежа Вадим Кстенин в очередной раз побывал на месте строительства школы № 107 на улице Остужева. С самого начала работ мэр держит их на личном контроле. Здание уже полностью возведено, сейчас заканчивают благоустройство двора нового образовательного учреждения.

Во дворе нового образовательного учреждения уже есть чем полюбоваться.

Во дворе нового образовательного учреждения уже есть чем полюбоваться.

Фото: с сайта мэрии Воронежа.

«ШКОЛА НА 1,5 ТЫСЯЧИ УЧЕНИКОВ БУДЕТ ВОСТРЕБОВАНА В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ»

Во время визита мэр осмотрел учебные кабинеты, лаборатории для проведения уроков химии, биологии и физики, концертный и спортивные залы.

Концертный зал школы № 107.

Концертный зал школы № 107.

Фото: с сайта мэрии Воронежа.

– Проверил подготовку школы на Остужева к открытию в День знаний. В кабинетах и других помещениях наводят чистоту, расставляют оборудование, собирают мебель. Запускаем лицензирование, чтобы начать официальный прием детей, — написал в своем телеграм-канале Вадим Кстенин.

Родители будущих учеников школы уже подали более тысячи заявок. Предварительно сформированы семь первых классов, один десятый, а также по несколько в каждой параллели. Выпускников в этом году администрация школы решила не набирать. Логика понятна: перед во многом решающими их дальнейшую судьбу экзаменами им вряд ли нужны сложности со сменой коллектива и адаптацией.

– Школа по проекту рассчитана на полторы тысячи мест, и она точно будет востребована в полном объеме. Образовательное учреждение появилось в квартале до ввода жилья, но возведение домов в новом микрорайоне «Ключи» идет высокими темпами, – отметил Вадим Кстенин.

Директор школы № 107 Надежда Савицкая доложила мэру, что уже полностью сформирован педагогический коллектив.

– Мы уже провели в школе первое собрание учителей. Нет сомнений в том, что начнем работать в штатном режиме. В коллективе есть и молодые педагоги, и достаточное количество учителей высшей квалификационной категории, а также с кандидатскими степенями, — рассказала Надежда Петровна.

Надежда Савицкая напомнила, что школа получила имя основоположника отечественной научной педагогики Константина Ушинского.

Так выглядит фасад новой школы.

Так выглядит фасад новой школы.

Фото: с сайта мэрии Воронежа.

ШКОЛУ СОЕДИНЯТ С УЛИЦЕЙ УРЫВСКОГО ПО КРАТЧАЙШЕМУ ПУТИ

Глава Воронежа Вадим Кстенин во время визита в новую школу также провел расширенное совещание по развитию дорожной и транспортной инфраструктур, которая прилегает к этому образовательному учреждению.

– Участие в нацпроекте «Образование», а также поддержка губернатора Александра Гусева позволили нам создать еще одну современную школу. Благодаря этому смогли начать развивать и инфраструктуру микрорайона. В частности, завершается строительство дороги, которая соединит улицы Урывского и Минскую: не только для подъезда к школе, но и для более комфортного выезда жителей домов, – подчеркнул мэр.

Директор муниципального учреждения «Городская дирекция дорожного хозяйства и благоустройства» Оксана Евдакова доложила Вадиму Кстенину о том, что на участке, который связывает улицы Урывского и Минскую, уложен нижний слой асфальта. Также там продолжается установка бортового камня и монтаж опор освещения. Свои коррективы в работу вносит погода, однако к 1 сентября подъездные пути к школе будут готовы. Строительство дорожных связей в новом микрорайоне «Ключи» продолжится – в дальнейшем будет обустроен и альтернативный выезд на улицу Остужева.

– С 1 сентября сюда необходимо запустить общественный транспорт. А до этого нужно выполнить все необходимые требования по безопасности дорожного движения, установить остановочные павильоны и светофоры, – дал указание профильным управлениям Вадим Кстенин.

Кроме того, по поручению мэра, здесь будут работать и школьные автобусы для детей и из микрорайона у больницы «Электроника», и из «Процессора».

В ходе совещания Надежда Савицкая рассказала, что сейчас поступает очень много обращений от родителей будущих учеников о необходимости создания дорожек, которые свяжут жилой микрорайон «Процессор» с новой школой. В связи с этим мэр Воронежа Вадим Кстенин принял решение в следующем году сделать пешеходную связь улицы Урывского и школы по кратчайшему маршруту. Это будет дополнение к тем тротуарам, что уже обустраиваются вдоль новой дороги.

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