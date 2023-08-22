Вадим Кстенин: «Мы создали еще одно современное образовательное учреждение»

Вадим Кстенин в здании школы № 107. Фото: с сайта мэрии Воронежа.

Во вторник, 22 августа, глава Воронежа Вадим Кстенин в очередной раз побывал на месте строительства школы № 107 на улице Остужева. С самого начала работ мэр держит их на личном контроле. Здание уже полностью возведено, сейчас заканчивают благоустройство двора нового образовательного учреждения.

Во дворе нового образовательного учреждения уже есть чем полюбоваться. Фото: с сайта мэрии Воронежа.

«ШКОЛА НА 1,5 ТЫСЯЧИ УЧЕНИКОВ БУДЕТ ВОСТРЕБОВАНА В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ»

Во время визита мэр осмотрел учебные кабинеты, лаборатории для проведения уроков химии, биологии и физики, концертный и спортивные залы.

Концертный зал школы № 107. Фото: с сайта мэрии Воронежа.

– Проверил подготовку школы на Остужева к открытию в День знаний. В кабинетах и других помещениях наводят чистоту, расставляют оборудование, собирают мебель. Запускаем лицензирование, чтобы начать официальный прием детей, — написал в своем телеграм-канале Вадим Кстенин.

Родители будущих учеников школы уже подали более тысячи заявок. Предварительно сформированы семь первых классов, один десятый, а также по несколько в каждой параллели. Выпускников в этом году администрация школы решила не набирать. Логика понятна: перед во многом решающими их дальнейшую судьбу экзаменами им вряд ли нужны сложности со сменой коллектива и адаптацией.

– Школа по проекту рассчитана на полторы тысячи мест, и она точно будет востребована в полном объеме. Образовательное учреждение появилось в квартале до ввода жилья, но возведение домов в новом микрорайоне «Ключи» идет высокими темпами, – отметил Вадим Кстенин.

Директор школы № 107 Надежда Савицкая доложила мэру, что уже полностью сформирован педагогический коллектив.

– Мы уже провели в школе первое собрание учителей. Нет сомнений в том, что начнем работать в штатном режиме. В коллективе есть и молодые педагоги, и достаточное количество учителей высшей квалификационной категории, а также с кандидатскими степенями, — рассказала Надежда Петровна.

Надежда Савицкая напомнила, что школа получила имя основоположника отечественной научной педагогики Константина Ушинского.

Так выглядит фасад новой школы. Фото: с сайта мэрии Воронежа.

ШКОЛУ СОЕДИНЯТ С УЛИЦЕЙ УРЫВСКОГО ПО КРАТЧАЙШЕМУ ПУТИ

Глава Воронежа Вадим Кстенин во время визита в новую школу также провел расширенное совещание по развитию дорожной и транспортной инфраструктур, которая прилегает к этому образовательному учреждению.

– Участие в нацпроекте «Образование», а также поддержка губернатора Александра Гусева позволили нам создать еще одну современную школу. Благодаря этому смогли начать развивать и инфраструктуру микрорайона. В частности, завершается строительство дороги, которая соединит улицы Урывского и Минскую: не только для подъезда к школе, но и для более комфортного выезда жителей домов, – подчеркнул мэр.

Директор муниципального учреждения «Городская дирекция дорожного хозяйства и благоустройства» Оксана Евдакова доложила Вадиму Кстенину о том, что на участке, который связывает улицы Урывского и Минскую, уложен нижний слой асфальта. Также там продолжается установка бортового камня и монтаж опор освещения. Свои коррективы в работу вносит погода, однако к 1 сентября подъездные пути к школе будут готовы. Строительство дорожных связей в новом микрорайоне «Ключи» продолжится – в дальнейшем будет обустроен и альтернативный выезд на улицу Остужева.

– С 1 сентября сюда необходимо запустить общественный транспорт. А до этого нужно выполнить все необходимые требования по безопасности дорожного движения, установить остановочные павильоны и светофоры, – дал указание профильным управлениям Вадим Кстенин.

Кроме того, по поручению мэра, здесь будут работать и школьные автобусы для детей и из микрорайона у больницы «Электроника», и из «Процессора».

В ходе совещания Надежда Савицкая рассказала, что сейчас поступает очень много обращений от родителей будущих учеников о необходимости создания дорожек, которые свяжут жилой микрорайон «Процессор» с новой школой. В связи с этим мэр Воронежа Вадим Кстенин принял решение в следующем году сделать пешеходную связь улицы Урывского и школы по кратчайшему маршруту. Это будет дополнение к тем тротуарам, что уже обустраиваются вдоль новой дороги.