Депутат из Воронежа поздравил моряков-подводников 11 дивизии Северного флота с юбилеем

фото: Воронежская городска Дума

Зампредседателя городского парламента Олег Черкасов принял участие в праздничных мероприятиях, посвященных 60-й годовщине со дня образования 11-й дивизии атомных подводных лодок Краснознаменного ордена Ушакова Северного флота. Он отправился в город Заозерск Мурманской области по поручению губернатора Воронежской области Александра Гусева и спикера горДумы Владимира Ходырева.

фото: Воронежская городска Дума

Напомним, 11-я дивизия подводных лодок была сформирована 17 июля 1963 года в губе Большая Лопаткина в составе 1-й флотилии подводных лодок Северного флота. Это - одна из старейших дивизий АПЛ в Военно-морском флоте СССР. Соединение в 1974 году удостоилось вымпела министра обороны СССР «За мужество и воинскую доблесть». А 17 декабря 1982 года дивизии было присвоено почетное наименование «имени 60-летия СССР».

фото: Воронежская городска Дума

В Заозерске по случаю юбилея прошло торжественное собрание. Олег Черкасов на нем вручил поздравительные адреса от губернатора Александра Гусева, главы городского округа города Воронеж и председателя городской Думы командиру 11-й дивизии, капитану 1 ранга Павлу Булгакову.

Затем парламентарий встретился с делегацией Росатома, с командиром АПЛ четвертого поколения «Казань» и с командиром подшефной АПЛ «Воронеж». Вместе с подводниками и властями Заозерска он возложил венки к мемориалам погибших моряков АПЛ К-3 «Ленинский Комсомол» и АПЛ «Комсомолец».

фото: Воронежская городска Дума

Олег Черкасов еще раз отметил, что у Воронежа и 11-й дивизии подводных лодок – тесная связь. В нее входит атомный подводный ракетный крейсер, носящий имя города воинской Славы - «Воронеж». И напомнил, что в 2023 году исполняется 30 лет с начала наших шефских и дружеских отношений.

- Подводники всегда были, есть и будут гордостью отечественного флота, настоящими защитниками морских рубежей России. Патриотизм, слово чести и уникальный профессионализм всегда отличали наших моряков. И я горд тем, что со многими из подводников меня связывает многолетная дружба, - подытожил Олег Черкасов.