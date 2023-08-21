Воронежский губернатор оценил региональные проекты участников конкурса «Лидеры России»

Фото - Правительство Воронежской области

21 августа прошла встреча губернатора Александра Гусева с участниками регионального этапа конкурса управленцев «Лидеры России». Они представили главе Воронежской области свои проекты. Каждый из них касался решения региональной задачи.

Конкурс управленцев проводится по поручению Владимира Путина с 2017 года. Евгений Бажанов, который является доверенным лицом от облправительства за взаимодействие с организационным комитетом «Лидеров России», напомнил о его цели. Это, прежде всего, поиск, развитие и поддержка руководителей на перспективу. В конкурсе участвуют граждане до 55 лет с управленческим опытом от 2 лет. В этом году на него из Воронежской области была подана 1 681 заявка. К региональному этапу допустили 30 человек. Финал «Лидеров России» по ЦФО пройдет в декабре в Москве, а суперфинал - в 2024 году.

Фото - Правительство Воронежской области

В рамках регионального этапа участники сформировали три команды и подготовили проекты по решению региональной задачи - развитию муниципальных образований.

В своем приветственном слове губернатор отметил, что это хорошая площадка для того, чтобы себя раскрыть.

- Мы видим, как сегодня работает карьерный лифт. В России очень много назначений идет из числа участников конкурса «Лидеры России» - и в органах власти, и в бизнесе, люди себя реализуют, - сказал Александр Гусев.

В проектах участники конкурса обратили внимание на вопросы «агломеризации» территорий, их транспортной доступности, на развитие в районах новых производств и предприятий малого бизнеса, развитие высокоскоростного интернета, в том числе и для возможности дистанционного обучения, открытие в сельской местности пунктов приема-выдачи заказов, реорганизацию сельских домов культуры, создание областной программы «Театр онлайн».

Фото - Правительство Воронежской области Фото: Предоставлено "КП"

Губернатор Александр Гусев высказал свои замечания. Он обратил внимание, что в проектах нет предложений по развитию агропромышленного комплекса:

- Наша территория, можно сказать, сельскохозяйственная. Либо вы не верите в то, что сельское хозяйство может быть на сегодняшний день достаточно высокоинтеллектуальным по направлениям деятельности. Например, в Павловске построили предприятие по переработке мяса, которое с точки зрения автоматизации и применения робототехники - самое масштабное на территории области. И даже в растениеводстве мы видим применение беспилотников - это уже норма, а не экзотика.

Также глава региона сделал акцент на помощи участникам СВО, которые вернуться в районы. Он подчеркнул, что необходимо провести анализ по их трудоустройству и будущих зарплатах. В целом решения он назвал интересными.

- Понятно, есть перспективные, что называется в долгую, есть немножко спорные, но есть и несколько предложений, которые можно начать реализовывать и тиражировать во многих районах, - подытожил Александр Гусев.

Он поблагодарил участников за проделанную работу и пожелал им достойно пройти окружной и общероссийский этапы конкурса.