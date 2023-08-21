В Воронеже будут судить беженца, сорвавшего с одежды ребенка патриотические символы

Мужчину задержали 19 августа за агрессию, случай которой произошел в мае Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Воронежские полицейские задержали мужчину, проявившего агрессию в отношении подростков в Железнодорожном районе. Изначально поводом для проверки правоохранителями послужили сообщения в соцсетях, на которые полицейские среагировали в ходе мониторинга интернет-публикаций.

Инцидент произошел еще в мае на турбазе «Обломов», где региональные власти обустроили ПВР для беженцев, предоставив им места для проживания. И один из этих проживающих сорвал с одежды ребенка нашивки в поддержку российской армии. Мать мальчика записала часть инцидента на телефон и выложила в соцсетях. На видео мужчина грубо высказывается в адрес российских военных.

- Проведенной проверки установлено, что 38-летний мужчина в мае текущего года публично совершал действия, направленные на дискредитацию Вооруженных Сил Российской Федерации, а также нецензурно выражался в их адрес. 19 августа он был задержан и доставлен отдел полиции для дальнейшего разбирательства, - сообщили в ГУ МВД России по Воронежской области. – На него составили два административных протокола за мелкое хулиганство и дискредитацию армии, материалы направлены в Железнодорожный райсуд Воронежа.