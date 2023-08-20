Воронежский «Факел» победил нижегородский «Пари НН» и поднялся на 14 место

Евгений Марков забивает победный гол Фото: со страницы ФК "Факел" ВКонтакте.

В первом тайме встречи принципиальных соперников была равная игра. Первый голевой момент создали гости – Майга с 16 метров ударил неточно. Вслед за этим Альшин потревожил Нигматуллина, но голкипер гостей справился с его ударом. Должен был забивать Аппаев после ошибки обороны «Пари НН», но Хызыр почему-то не ударил, а прибежавший ему на подмогу Моцпан промахнулся. А в конце тайма Гоцук после стандарта чуть не вывел гостей вперед в счете.

Во втором тайме на 54 минуте хорошо ударил Альшин, но Нигматуллин вновь спас, а на добивании Мастерной был неточен. Почти тут же получил вторую желтую карточку и был удален Александров за грубый фол на Моцпане. Однако воронежцы долго не могли реализовать численное преимущество, пока на замену не вышел Марков. Альшин идеально навесил Евгению на голову, и нападающий, оказавшийся один на один с Нигматуллиным, отправил мяч мимо вратаря – 1:0. Было это на 75 минуте.

Ну а уже в добавленное время отчаянный подкат легионера гостей Масоэро только помог воронежцам. Александр Долгов благодаря этому пасу соперника выбежал на рандеву с Нигматуллиным, легко миновал голкипера и катнул мяч в пустые ворота. 2:0 – первая победа «Факела» в нынешнем чемпионате и вообще первые набранные очки. Теперь их у воронежской команды три (кстати, столько же было после пяти туров год назад). «Факел» пока поднялся на 14 место, но может и вновь опуститься на последнее, так как еще не все матчи тура сыграны.

Следующую игру «Факел» вновь проведет в Воронеже против одного из лидеров – «Краснодара» в пятницу, 25 августа. Матч начнется в 20.00.