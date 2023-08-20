Вадим Кстенин: "В новые школы Воронежа пойдут учиться более 3,5 тысяч детей"

Фото с сайта мэрии Фото: Предоставлено

В этом году двери ученикам распахнут две новые воронежские школы – в Центральном и Железнодорожном районах. За парты этих учреждений сядут больше 3,5 тысяч ребят.

Еще 122 тысячи мальчишек и девчонок примут действующие городские образовательные организации. В них сейчас завершаются подготовительные работы к новому учебному году.

- Ежегодно на эти цели выделяются бюджетные средства. В этом году – это более 110 миллионов рублей, которые мы направили на ремонт зданий и помещений, а также на подготовку их к зиме, - рассказал в своем телеграм-канале мэр Воронежа Вадим Кстенин.

Фото с сайта мэрии Фото: Предоставлено

Одновременно с ремонтом внутренних помещений к началу учебного года готовят прилегающие территории. По поручению мэра приводят в порядок тротуары, спортивные и игровые площадки у школ. Это первоочередные работы.

По словам главы города, собственными силами местный бюджет не мог бы полноценно подготовить школы к 1 сентября. Поэтому по поручению губернатора Александра Гусева на эти цели было учебным заведениям выделили дополнительно 100 миллионов рублей. Куда потратить эти средства, решало руководство каждого заведения.

- Сейчас локальные ремонты тротуаров, асфальта, резинового покрытия завершаются в 104 образовательных учреждениях, остальные - новостройки и на сегодняшний день не требуют таких работ. Программа, уверен, продолжится, и с поддержкой правительства области сможем аналогичным образом подойти к приведению в порядок также и территорий детских садов и учреждений дополнительного образования, - добавил Вадим Кстенин.