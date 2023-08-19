«Вы в одной реальности, мы - в другой. Наши миры почти не пересекаются»: многодетный отец из Воронежа - о службе в зоне СВО

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Его слова звучат в спокойном августовском Воронеже, как цитаты из какого-то фильма: фронт, боевая работа, приказ наступать. От него пахнет табаком и как будто порохом, хотя форма на Сергее Д. чистая. Возможно, даже совсем новая. У моего коллеги, станочника деревообрабатывающего станка, было две недели на то, чтобы обнять троих детей, увидеть друзей и раздобыть «для ребят» гуманитарную помощь – новые колеса для военного КамАЗа разминирования. С запчастями, рассказывает, на фронте сложно. Помогли коллеги на родном предприятии, выделили помощь. Сергея ждут в деревообрабатывающем цехе так же, как и дома.

«МОЙ ОПЫТ ПОТРЕБОВАЛСЯ РОДИНЕ»

Мы встречаемся у ворот БСМП – все две недели отпуска Сергей привозил на работу жену - фельдшера скорой. К 7 утра. Теперь для него это не досадная повинность, а великое счастье.

- Не представляете, с каким удовольствием дома газовую колонку починил. Возился с ней несколько дней, все сам сделал. Люблю, когда в доме порядок. Жена довольна, а значит, и я. Был бы холостой, может и по-другому бы относился. Дом разваливается без мужика. У нас частный дом, элементарно траву покосить некому. Приходится друзей просить. Я не представляю, как жена будет таким заниматься. Да и вообще она не должна этого делать. Хорошо, что ничего глобально не сломалось.

- Сколько вы не были дома?

- Девять месяцев. Должен был поехать домой 1 июня. Но смог только в середине июля. Группа должна выезжать в отпуск раз в две недели, а фактически интервал в лучшем случае в месяц – так люди там нужны.

- Вы попали на фронт по мобилизации прямо в первую волну...

- Да. Пришла повестка, и я поехал.

- Это было желание или смирение?

- Желание. За две недели до меня, тоже по мобилизации, забрали коллегу из цеха. Он пойдет, а я нет? К тому же, у меня есть боевой опыт, в Чечне был. Так что я был уверен, что мои навыки Родине сейчас очень нужны.

- Как жена вас отпустила? Не пыталась справку какую-нибудь «организовать», все-таки медработник?

- У нас до мобилизации был разговор. Я сказал, что хочу поехать. Она знает, что со мной спорить бесполезно. Отмазываться даже в мыслях не было, низко это как-то. Хотя когда приехал, конечно, оказался слегка шокирован. Если бы не мобилизованные, там бы уже все печально было.

БОЕВЫЕ ДЕЙСТВИЯ СТАЛИ БОЛЕЕ «ТЕХНОЛОГИЧНЫМИ»

- После Чечни, контртеррористической операции, каким было первое впечатление от участия в СВО?

- Это две совершенно разные вещи. Их невозможно сравнивать.

- Где было страшнее?

- Здесь, конечно. В Чечне не было дронов, артиллерия практически отсутствовала. Здесь ее очень много, танки работают. Когда стрелковый бой идет, ты понимаешь: вот противник, вот – ты. Все просто и понятно, у вас шансы поровну: либо ты окажешься быстрее, точнее, либо он. А когда по тебе работает артиллерия, беспилотники, не понимаешь, откуда попадет. Как букашка: никогда не знаешь, что тебя ждет. Проснешься завтра утром или нет.

- В какой момент проходит первый шок и ужас. Когда начинается просто жизнь?

- Недели через две. Поначалу ты растерянный, потом привыкаешь. Как-то внутренне собираешься, принимаешь происходящее как данность. Появляются даже свои радости. Первые месяцы было сложно со снабжением, не говоря уже о возможности принять душ или постирать вещи. Сейчас наладилось. Можно помыться, побриться, нормально поесть. Если в тыл выезжаешь, можно сходить в магазин и купить необходимое.

- Как местные относятся к нашим бойцам, кстати?

- Есть нескольких категорий местных. «Ждуны» - хотят поскорее увидеть украинцев. Есть пророссийские. Они прямо говорят: «Ребята, если сдадите, нам хана». Есть совсем немного криминалитета. Но военная полиция ловит тех, кто пытается торговать наркотиками.

- С кем вы воюете, ходит множество легенд «в народе», что украинцев там почти нет, а в основном иностранные наемники..

- Поляков много. Полячек. Несколько раз приходилось видеть именно женщин-военных. Кто они, в каком статусе, я не знаю. Подъехали из миномета постреляли и уехали.

«НА НОВЫЙ ГОД СИДЕЛИ В ПОДВАЛЕ»

- За что медаль?

- Готовлю хорошо, - смеётся Сергей. - За саперные работы. Не могу сообщать подробности. Сейчас я повар инженерно-саперной роты. Отвечаю за все: продуктовое довольствие, вещевое. Стараюсь, чтобы ребятам было покомфортнее. Какая радость: пришел человек с задания, хоть поест нормально - горячего, вкусного. И душа у него немного отогреется. А так что: банку тушенки открыл, навернул. Это еда что ли все девять месяцев? Стараемся готовить хотя бы отдаленно похожее на домашнюю еду.

- Что самое вкусное?

- Солянка полевая.

- Рецептом поделитесь?

- Три-четыре вида колбасы, два тушенки, лимончик, томатная паста – и готово. Жирное, вкусное. Стараемся баловать ребят. Пока холодно было, делали салатики. Летом это опасно. Можно отравиться. На жаре продукты быстро портятся.

- А новый год как праздновали?

- Украинцы нас в 12 часов ночи «поздравили», четко в полночь прямо… В подвале сидели, но праздник себе все равно небольшой устроили. Объедались конфетами, как дети. Нам как раз подарки новогодние от Минобороны доставили. Оливьешечка была, шашлык жарили.

- А где же вы мясо брали? Из тушенки шашлык не замаринуешь…

- В тыл съездили, купили. Опасно, но оно того стоило. Одна из самых опасных профессий в зоне СВО – водители. За машинами «охотятся» дроны. Вычисляют крупную технику, а потом по ней работает артиллерия. В первые две недели учишься различать «птичек», уже примерно знаешь, чего от них ждать, как действовать. Есть, например, «баба Яга» (промышленный гражданский дрон предназначенный для сельского хозяйства, переоборудованный в боевой- при авт.) Она как бензопила, ее слышно.Такие летают ночью. Они-то подвесы и несут, взрывчатку. Видят технику – и сбрасывают.

В СТРЕССЕ ПРОЯВЛЯЮТСЯ ВСЕ КАЧЕСТВА

- Чему первому учишься, когда попадаешь «за ленточку»?

- Выживать. Это потом учат ребята, как себя вести, например, при приближении квадрокоптеров. А поначалу все на инстинктах.

- Можно ли привыкнуть?

- К чему-то можно. Начинаешь уже на слух определять, что летит, и знаешь, как реагировать. А вот к страху привыкнуть нельзя.

- Наверное, со всех бойцов мигом спадают маски?

- Да, это правда. Люди там совершенно разные. Молодежи очень много. У них жизненного опыта нет, приходится какие-то вещи объяснять. Иногда даже элементарные. Например, что в зоне боевых действий нельзя бросать мусор.

- Но и героическое в людях открывается?

- Конечно. Раненых вытаскивают - возвращаются за следующими. И так по кругу. Взаимовыручка, взаимопомощь. В стрессовой ситуации все качества человека проявляются. Думать некогда. Пацаны возвращаются, по ним что-то отработало: пулемет, гранатомет. Приходят и рассказывают, смеются: «Меня сейчас чуть не убило». На адреналине просто. Был случай, когда парень с осколком в плече вернулся и только спустя какое-то время заметил его.

Есть ответственность и желание выжить. Ведь дома ждут. Приехал, разговариваю с людьми на гражданке – многие просто не понимают, что там происходит. Это как будто два разных мира. В Воронеже жизнь идет своим чередом. Мужики гуляют, в клубы ходят, радуются жизни. Для них спецоперация где-то далеко, «не про них», их это не касается. А мы уже подустали.