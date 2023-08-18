На развитие Нововоронежа в ближайшие два года направят порядка 1,2 млрд рублей

Фото - Ольга Мартынова

Участники встречи обсудили вопросы социально-экономического развития города атомщиков. Особое внимание уделили реализации соглашения* между Госкорпорацией «Росатом» и правительством Воронежской области, в рамках которого часть налоговых поступлений от атомной отрасли идет на развитие инфраструктуры Нововоронежа и решение важных социальных вопросов.

«Сейчас финансирование находится примерно на уровне 500 млн рублей в год. В рамках соглашения средства поступают в составе бюджета области в муниципальный бюджет. Сегодня мы окончательно утвердили план реализации соглашения на ближайшие два года: на этот год и на 2024, как в суммах, так и по объектам. Договорились, что до конца года сформируем план реализации этого соглашения на 2025 год, чтобы у нас такая трехлетка всегда была и понимание, что нам нужно делать, в какие сроки и в каких объемах», - сказал губернатор Воронежской области Александр Гусев.

В 2023 году из областного бюджета Нововоронежу будет выделено почти 500 млн рублей, в 2024 году планируется, что сумма финансирования будет увеличена. На эти средства выполнят капремонт детского сада №14, школы №3, ремонт объектов социальной инфраструктуры в сфере культуры и спорта, дворовых территорий многоквартирных домов, благоустройство городского парка «НОВОпарк».

Глава региона лично проверил ход работ в нововоронежском парке площадью почти 30 га. На данный момент идет второй этап его благоустройства, связанный с устройством настила, пешеходно-тропиночной сети, канатной дороги, качелей, навесов, установкой освещения, малых архитектурных форм. Работы выполнены на 73%, их должны закончить до ноября. Третий этап благоустройства парка пройдет в 2024 году. Губернатор Александр Гусев отметил, что его концепция будет учитывать современные подходы и опыт реконструкции Центрального парка и Петровской набережной в Воронеже.

*Воронежская область стала первым регионом, где в 2012 году было заключено соглашение между субъектом РФ и Росатомом. За 10 лет действия документа на развитие Нововоронежа было выделено более 3,29 млрд рублей. На недавнем Петербургском экономическом форуме срок действия соглашения был пролонгирован губернатором Воронежской области Александром Гусевым и генеральным директором Росатома Алексеем Лихачевым.

Сегодня энергетика является основой поступательного социально-экономического развития страны, снабжения промышленности и граждан. Отечественный топливно-энергетический комплекс работает на повышение конкурентоспособности национальной экономики, способствует развитию и благоустройству регионов страны, городов, посёлков, на улучшение качества жизни граждан. Доля низкоуглеродной электрогенерации в российской энергетике составляет уже около 40%. В перспективе, с учетом роста доли атомной генерации, она будет только расти.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru

Управление информации и общественных связей Нововоронежской АЭС

Фото - Ольга Мартынова