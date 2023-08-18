Последние новости Воронежа на 18 августа 2023 года: напуганные взрывом жители, перекрытый участок федеральной трассы

Встревоженные горожане сообщили об инциденте в соцсетях. Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

В администрации Воронежа образовалось вакантное место руководителя управления. В отставку ушел Александр Шамарин. Он был начальником управления муниципальной службы и кадров. На этой должности Шамарин проработал девять лет - с июня 2014 года. Мэр Вадим Кстенин подписал заявление Александра Викторовича об увольнении по собственному желанию в связи с переходом на другую работу. С 25 августа исполнять обязанности руководителя будет бывший заместитель Шамарина Ольга Колоскова. Затем примут решение, снимать ли с нее приставку и.о. или назначать на эту должность кого-то другого.

Громкий хлопок услышали жители левобережной части Воронежа, а также пригорода около четырех часов дня в четверг, 17 августа. Удар был настолько сильным, что в домах задрожали стекла. Встревоженные горожане сообщили об инциденте в соцсетях. Вскоре после этого чиновники – сначала в мэрии Воронежа, а затем – и в администрации Новоусманского района – официально заявили, что никаких сообщений о ЧП в службу спасения не поступало. Оперативные службы на выезды не отправлялись.

В Воронежской области на месяц закроют участок федеральной трассы. Ограничения введут с 21 августа по 20 сентября. Об этом сообщили в Управлении автомобильной магистрали Москва - Харьков Федерального дорожного агентства. В этот период коммунальщики очистных сооружений Борисоглебска на участке км 450+530 – км 451+650 автодороги Р-22 будут восстанавливать канализационные колодцы.

Бринкманский сад в центре Воронежа не будут сдавать в концессию. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. Парк находится на перекрестке улиц Урицкого и Транспортной. При изучении нюансов законодательства оказалось, что в концессию нельзя сдавать территории без объектов недвижимости. А их в Бринкманском саде как раз нет. Поэтому его временно сняли с городской инвесткарты. До тех пор, пока не появится конкретного предложения со стороны бизнесменов по развитию территории. У городской администрации нет денег для крупномасштабной реконструкции Бринкманского сада.

Из-за игры «Факела» с командой из Нижнего Новгорода центр Воронежа перекроют 20 августа. Как пояснили в мэрии, парковку запретят еще накануне: с 18 часов субботы до 21.00 следующего дня. Машины нельзя будет оставлять на участках улиц Фридриха Энгельса, Студенческой, Комиссаржевской и Чайковского. А с 7.00 до девяти вечера 20 августа по этим же улицам у Центрального стадиона профсоюзов движение полностью перекроют. На время перекрытий скорректируют путь следования нескольких автобусных маршрутов.

С 18 по 21 августа изменят движение транспорта около сити-парка «Град» под Воронежем. Временную схему организуют из-за проведения рок-фестиваля «Чернозем». Кроме того, для зрителей с пятницы по воскресенье пустят специальные бесплатные автобусы, который отвезут любителей рока в город после окончания концерта. Транспорт будет отправляться в 22.15 и довезет пассажиров до остановки «Памятник Славы». Также дополнительные автобусы пустят и по маршрутам № 64 и 84.