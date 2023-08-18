Выходные в Воронеже: Черноземфест, гастрофестиваль, бобровый вечер

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

ЧЕРНОЗЕМФЕСТ

С 18 по 20 августа в Воронеже пройдет рок-фестиваль «Чернозем». Фанатов ждет насыщенная программа - за три дня на фестивальной поляне за сити-парком «Град» выступят более 30 групп - «Кипелов», «Пикник», «Нейромонах Феофан», «Мельница», «Крематорий» и многие другие. Кроме того, зрители «Черноземфеста» смогут первыми увидеть специальные программы от групп-участников. Например, в пятницу, 18 августа, на фестивале несколько песен «Сектора Газа» впервые в истории группы прозвучат в сопровождении оркестра. А в субботу, 19 августа, воронежцы услышат песни «Агаты Кристи» в исполнении Глеба Самойлова и его команды с сопровождением оркестра. На опен-эйре будут работать две сцены, на которых концерты будут чередоваться.

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Впускать зрителей на территорию будут с 12.00 через два входа: главный - для обладателей однодневных и трехдневных билетов; вход №2 - для посетителей VIP-трибуны. На входе билеты будут обмениваться на браслеты, которые необходимо сохранять до окончания дня. Гостей будут осматривать на наличие запрещенных предметов и веществ. Нельзя проносить с собой алкоголь или продукты (кроме детского питания), мангалы, воспламеняющиеся жидкости, колющие и режущие предметы.

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

На фестивале будут работать зона фудкорта и бары, бесплатные туалеты, медицинская служба, пункт полиции, зоны отдыха и бесплатных развлечений (аэрохоккей и т.д.). А встречать гостей будет символ опен-эйра – «страшно красивая» Аленка.

Для удобства зрителей каждый вечер с пятницы по воскресенье пустят специальные бесплатные автобусы, который отвезут любителей рока в город после окончания концерта. Автобусы будут отправляться с 22.15 от магазина Hoff в сити-парке «Град» и довезут зрителей до остановки «Памятник Славы» через ТРЦ «Московский Проспект». Кроме того, дополнительные автобусы пустят и по маршрутам № 64 и 84, а движение других городских маршруток от остановки «Памятник Славы» продлят на несколько часов в дни «Черноземфеста». 6+

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

ГАСТРОНОМИЧЕСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ

Рядом с Черноземфестом в эти же дни пройдет второй гастрономический фестиваль «Знай наших». Воронежцы смогут попробовать десятки разных блюд и продуктов от производителей из Воронежской и Московской областей, Санкт-Петербурга, Башкортостана, Татарстана, Ульяновска, Тулы, Белгорода, Твери, Чебоксар, Пензы, Орла, Липецка, принять участие в кулинарных мастер-классах, а также послушать музыку.

В течение трех дней на площадке рядом с сити-парком «Град» посетители смогут продегустироватьать новинки от шефов, развивающих направление стрит-фуда, блюда на мангале, десерты, авторские напитки. Будут работать две сцены.

- Гастросцена удивит посетителей необычными мастер-классами и дегустациями. Гости смогут увидеть мастер-класс по приготовлению блюда от повара-туриста Михаила Глущенко «Уха из лопуха!», продегустировать голубых раков на специальной презентации «Рак уже свистнул!», попробовать перепелок «по-царски», принять участие в приготовлении «Большой окрошки в аквариуме» и открытии первой в мире «Гастрономической почты», - отметили организаторы. - Будут и вкусные состязания: жим арбуза, поедание самой длинной шаурмы, «квасные шашки», а также кулинарная битва «Силачи против блогеров» с участием представителей федерации пауэрлифтинга Воронежской области и известных блогеров нашего региона

На музыкальной сцене выступят группа «Дюна, «Поднимаем Руки Вверх» с Алексеем Потехиным, кавер-группа ВИА «Волга-Волга» и воронежские исполнители.

Гастрофестиваль «Знай наших» будет работать с 10.00 до 22.30, вход бесплатный. В целях обеспечения безопасности поставят рамки металлодетекторов.

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

БОБРЫЙ ВЕЧЕР

Ежегодный летний праздник в этом году приурочен к 100-летнему юбилею заповедника. На

мероприятие 19 августа приедут представители других заповедников и национальных парков России. Участников ждут игры, мастер-классы, викторины, конкурсы, ярмарка экосувениров, квест, экскурсия и катание на бобромобиле. Состоится торжественная высадка саженцев от 421-летнего дуба.

Праздник пройдет с 15.00 до 20.30, 6+

КОНЦЕРТЫ В ЗАМКЕ ОЛЬДЕНБУРГСКИХ

19 и 20 августа в дворцовом комплексе Ольденбургских в рамках проекта «Дворцовый Weekend» запланирована концертная программа «Энергия жизни» (авторская музыка О. Калининой). Вход на концерт свободный. Начало в 14.00, 12+

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

КИНО В ПАРКЕ

19 августа в 20.00 в рамках проекта «Летний ретрокинозал» на площадке за мостом под открытым небом покажут фильм «Повесть о настоящем человеке». Вход свободный. 0+

ПАТРИОТИЧНЫЙ СПЕКТАКЛЬ В ЦИРКЕ

В цирке шоу «Вместе целая страна» - на манеже разворачивается праздник, объединяющий традиции и культуры разных народов нашей страны. Проект поднимает важные темы: малой родины, деревни, детства, всего самого важного, что близко каждому человеку, спектакль о дружбе, народном единстве, многообразии национальных культур нашей Родины. О том, что природа нашей страны наполнена удивительными красками и звуками. Передать особенности русского духа удалось интересными решениями с декорациями, придуманными художником Владимиром Боером. Специально для этого проекта создали более сотни уникальных костюмов.

В представлении принимают участие акробаты, эквилибристы, гимнасты, наездники-джигиты, дрессировщики, клоуны. В программе - эквилибр на свободной проволоке, эквилибр на першах, джигитовка на лошадях под руководством заслуженного артиста России Тамерлана Нугзарова. Кроме лошадей из четвероногих артистов на манеже свое мастерство покажут королевские пудели Надежды Чебота, хорьки Андрея Аверюшкина, пони, обезьянки, дикобраз, удавы дрессировщиков Ольги Корниловой и Александра Валиева.

19 августа в 17.00, 20 августа в 13.00, 0+