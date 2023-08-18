Вадим Кстенин: «Новая ВПС-21 обеспечит левый берег Воронежа хорошей водой»

В ходе строительства ВПС-21 уже проложили 22 километра магистрального трубопровода из высокопрочного чугуна с графитным включением. Фото: телеграм-канал мэра Воронежа Вадима Кстенина.

Мэр Воронежа Вадим Кстенин рассказал в своем телеграм-канале, как идет строительство новой водоподъемной станции ВПС-21. Она призвана обеспечить хорошей водой левый берег Воронежа даже с учетом, что количество жилых домов там постоянно возрастает. Мэр констатировал, что таких станций в столице Черноземья не строили уже более десяти лет. Строительство финансируют за счет инфраструктурного бюджетного кредита.

По словам градоначальника, на ВПС-21 сделают 11 артезианских скважин, два резервуара чистой воды объемом по 5 тысяч кубометров каждый, станцию обезжелезивания, водонапорную башню, канализационно-насосную станцию. Естественно, проложат и необходимые инженерные сети. Уже пробурены три скважины, две из них прошли промывку, одну к этой процедуре готовят. Еще три – в работе, четвертая стартует на следующей неделе.

Вадим Кстенин сообщил, что после прокачки первых скважин оказалось, что все выполненные ранее изыскания и расчеты по запасам и качеству воды оказались верны. Специалисты Центра эпидемиологии и гигиены взяли пробы и провели исследование на соответствие требуемым стандартам. В итоге получили положительное заключение. Это значит, что ВПС-21 сможет обеспечить хорошей водой постепенно расширяющийся жилой фонд левобережной части Воронежа.

На данный момент проложили 22 километра магистрального трубопровода из высокопрочного чугуна с графитным включением, который призван обеспечить долговечность и надежность водоснабжения. Кроме того, завершают обустройство монолитных конструкций трех площадок обезвоживания осадка. На станции обезжелезивания продолжают бетонирование монолитных фильтров и электромонтажные работы. Ее здание уже возвели, рабочие монтируют фасад.

Здание станции обезжелезивания уже возвели. Фото: телеграм-канал мэра Воронежа Вадима Кстенина.

Строительство ВПС-21 должны завершить осенью 2024 года. Отставаний от графика работ пока не фиксируют.