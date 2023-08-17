Качество ремонта липецких дорог – под строгим контролем

Фото предоставлено пресс-службой администрации Липецкой области

Качество дорожного ремонта в Липецкой области проверяет мобильная лаборатория. Сегодня журналистам показали, как работают ее специалисты. Первым объектом пресс - тура стал участок одной из самых оживленных трасс региона – Липецк - Грязи – Песковатка. По нацпроекту «Безопасные качественные дороги» здесь ремонтируют 10-километровый отрезок, который начинается от Новой Жизни. Подрядчик – предприятие «Липецкдоравтоцентр». Рабочие срезали старый асфальт, уложили выравнивающий слой, с помощью которого формируется профиль дороги с нужными уклонами. Сейчас идет укладка верхнего, финишного слоя из щебёночно-мастичного асфальтобетона большей прочности. Кроме того, подрядчик отремонтирует 18 остановок и заездных карманов к ним, а также 33 съезда и примыкания. Обочины дороги укрепит асфальтобетонной крошкой.

На пятикилометровом участке Коробовка – Падворки покрытие уже уложили, рабочие укрепляют обочины и обустраивают остановки, впереди – ремонт водопропускных труб. Специалисты передвижной лаборатории взяли пробы и убедились, что новое покрытие соответствует нормативам.

Пробы покрытия (керны) отбирают примерно через каждые 300 метров. Далее керн отвозят в стационарную лабораторию Дорожного агентства. Специальные приборы могут определить соответствие асфальтобетона новому ГОСТу, принятому в 2020 году, отражающему технический регламент Таможенного союза. Здесь образцы асфальтобетона чистят и сушат до постоянного веса. На следующий день определяют их среднюю плотность и водонасыщение. Затем подвергают различным испытаниям – разогревают, прессуют, изучают зерновой состав. С помощью асфальтоанализатора специалисты путём выжигания определяют количество и качество битума в смеси. По результатам испытаний лаборатория выдаёт заключение. И такой контроль качества перед сдачей в эксплуатацию проходит каждый объект.

Фото предоставлено пресс-службой администрации Липецкой области

«Качественные дороги – показатель социально-экономической стабильности и уровня развития территории в целом. Последние несколько лет в регионе большие средства направляются на ремонт и строительство трасс. Результаты заметны, и мы обязательно продолжим инвестировать в эту сферу и в дальнейшем», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Параллельно отремонтированную или построенную дорогу по 19 параметрам проверяет передвижная дорожная лаборатория «Трасса». Компьютер, подключенный к камерам и датчикам, рисует автодорогу во всех подробностях: инженер видит продольный и поперечный уклоны, ширину, ровность. Сцепление колес с покрытием проверяют с помощью специального прицепа. На скорости около 50 – 60 км машина смачивает асфальт водой и блокирует колесо, продолжая тащить прицеп, датчик в это время определяет коэффициент сцепления шины с дорогой.

Такое обследование проходят не только объекты ремонта. Каждую весну лаборатория обследует все отремонтированные ранее дороги. Гарантия на дорожное покрытие составляет четыре года. Все выявленные недостатки подрядчики обязаны устранить. Работы по гарантии этого года уже завершены.

В течение года передвижная лаборатория проходит по всем асфальтобетонным региональным дорогам без исключения. Цифровая модель каждой трассы хранится в специальной базе данных, где специалисты в любой момент могут посмотреть состояние любого километра. Эти данные используют при планировании дальнейших дорожных работ и общей оценке состояния дорожной сети.