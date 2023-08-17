Специалисты-медики выбирают Липецкий регион

Фото предоставлено пресс-службой администрации Липецкой области

Влюбились в медицину, в Липецк и друг в друга. Молодые врачи из Воронежа Юрий Голубцов и Олеся Зарва приехали в Липецкую область по программе «Губернаторские полтора миллиона». Оба работают в поликлинике городской больницы скорой медицинской помощи № 1.

Олеся Зарва родилась в Ставрополе, окончила ВГМУ имени Н.Н. Бурденко. В поликлинике она работает врачом-инфекционистом. В ее обязанности входит прием и осмотр температурящих пациентов, а также людей с различными инфекционными заболеваниями, назначение лабораторных исследований, направление пациентов на диагностические исследования, оказание консультативной помощи, проведение диспансерных наблюдений.

Юрий Голубцов родом из Тамбова, также окончил ординатуру ВГМУ имени Н.Н. Бурденко. Молодой врач совмещает должности терапевта поликлиники и врача-невролога в отделении неврологии для больных с острым нарушением мозгового кровообращения сосудистого центра. Молодые врачи познакомились на работе, полюбили друг друга и поженились. «Я даже рад, что моя супруга – медик. У нас один темп жизни и она прекрасно понимает, каково это – быть врачом. Нет упреков и претензий, что мало уделяю времени», – рассказал Юрий Голубцов.

Фото предоставлено пресс-службой администрации Липецкой области

Молодожены решили остаться жить в Липецке. Губернаторские выплаты – по полтора миллиона рублей каждому – помогли им купить квартиру. Также подспорьем стала социальная выплата на жилье, которую получают врачи дефицитных специальностей, приехавшие работать в Липецкую область. Всего за время действия программы «Губернаторские полтора миллиона» в городскую больницу скорой медицинской помощи № 1 трудоустроились шесть врачей.

«Медучреждения области продолжают пополняться новыми специалистами, в том числе иногородними, которые выбирают наш регион по многим причинам – экономическим, социальным. Их устраивают предоставляемые условия и уровень клиник. Благодаря этому оказание медицинской помощи ставится лучше. Модернизация сферы здравоохранения, несомненно, будет продолжаться. Она должна проводиться постоянно, чтобы всегда соответствовать новым требованиям, улучшениям и стандартам», – считает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.