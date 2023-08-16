Танцы, кино, зарядка: чем запомнится это лето воронежцам

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Чаще всего горожане посещают парк «Дельфин», делясь фото и видео зажигательных танцев и акробатических упражнений.

С начала лета в «Дельфине» абоненты расходовали 7,5 тысяч Гб, это в 2 раза больше, чем на других open-air площадках. Здесь воронежцы могут послушать местных музыкантов, научиться игре на гитаре, заняться пилонным спортом или посетить фотовыставку посвященную истории Северного моста и Воронежского водохранилища.

Вторым по популярности местом у цифровых пользователей стал парк «Орленок». Его выбирают любители активного отдыха и флешмобов. В парке проходит региональный проект «Зарядка»: бесплатные спортивные и танцевальные занятия в городских скверах. Тренируясь, местные жители не забывали делиться в интернете интересными моментами, на это они расходовали почти 4 тысячи Гб. Такого объема информации достаточно для загрузки в Сеть 1 миллиона фотографий.

Замыкает рейтинг бассейн на крыше с видом на центр города. Выкладывая живописные сторис, абоненты потратили на 15% меньше трафика, чем отдыхающие парка. Вероятно, загорая в шезлонге, воронежцы отвлекались от гаджетов.

«За летние месяцы, по сравнению с прошлым годом, трафик в Воронеже увеличился на 20%. Чтобы обеспечить стабильный сигнал при росте нагрузки компания продолжает работать над развитием сети. С начала года в черте города было модернизировано порядка 30 базовых станций, в результате чего улучшились параметры сети: емкость, пропускная способность и скорость мобильного интернета», рассказал Юрий Рулев, директор МегаФона в Воронежской области.

Работу МегаФона по модернизации инфраструктуры отметила в своём исследовании международная компания Ookla®. Во втором квартале 2023 года медианная скорость скачивания в Воронеже составила 36,03 Мбит/с, это самое высокое значение среди всех операторов.

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