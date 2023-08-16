Сенатор Сергей Лукин принял участие в акции «Собери ребенка в школу»

Фото- пресс-служба сенатора Сергея Лукина

На этот раз школьные рюкзаки с необходимыми для учебы канцелярскими принадлежностями получили от парламентария дети участников СВО в Аннинском и Таловском районах.

«В Российской Федерации сформирована целостная система защиты бойцов СВО и их родных, и она продолжает совершенствоваться. В ходе весенней парламентской сессии было принято порядка 60 законов, направленных на поддержку участников спецоперации, а также членов их семей. Помимо федеральных мер поддержки в регионах приняты собственные программы. Однако в сегодняшней ситуации не менее важно окружить этих людей заботой, согреть их нашим вниманием», - подчеркнул Сергей Лукин.

В актовом зале Аннинской поселковой администрации общественные помощники сенатора вручили школьные наборы четверым старшеклассникам, отцы которых погибли в ходе специальной военной операции. А чуть позже ранцы, наполненные нужными в школьной жизни вещами, получат дети из многодетных семей, главы которых сейчас сражаются в зоне СВО.

В Таловском районе подарки принимали первоклассники – дети участников СВО.

«Наша задача сделать всё возможное для того, чтобы все дни в школе были для ребят радостными и прекрасными. И, конечно, прежде всего – это удачный старт в начало нового учебного года», - считает Светлана Дубовая, заместитель главы Таловского района по социальной работе.

Многие первоклассники пойдут в те же школы, в которых учились их родители.

Татьяна Валерьевна рассказала, что сама она окончила Абрамовскую школу, там же сейчас учится дочь-третьеклассница, а сын готовится пойти в первый класс.

«Школа очень хорошая, - поделилась впечатлениями мама будущего первоклассника. – Здесь не только дают прочные знания, но и очень доброжелательная атмосфера, учителя вкладывают душу в свою работу и внимательно относятся к детям».

А Светлана Владимировна 1 сентября поведет сына в Высоковскую школу. Это учебное заведение заканчивал его папа, который сейчас выполняет боевые задачи специальной военной операции. В многодетной семье – четверо детей, двое из которых уже взрослые. Но перед поступлением в школу первоклассника мама все же не может сдержать волнения: «В первый класс очень страшно!» - улыбается она. А маленький герой дня, кажется, совсем не смущен важностью события: с нетерпением открывает новенький школьный рюкзак и изучает его содержимое. А учиться обещает только на пятерки – ну, может быть, изредка на четверки.

Ольга Вороновская