Последние новости Воронежа на 16 августа 2023 года: пенсионерка помогла задержать мошенника, тысячи паломников отправятся в крестный ход

Шествие начнется в 9.45 от Благовещенского собора после завершении Литургии и праздничного молебна. Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

Обвиняемого в убийстве девушки в Воронеже объявили в федеральный розыск. 28-летнюю горожанку нашли с перерезанным горлом в подъезде дома на улице Лидии Рябцевой 2 августа. Подозреваемым оказался 24-летний воронежец. Он скрылся с места происшествия, его местонахождение так и не установлено. Силовики просят помощи горожан в поисках обвиняемого. Парень был одет в черную футболку с короткими рукавами, темные спортивные брюки на манжетах, на ногах - черные кроссовки с белыми вставками. Возможно, у молодого человека имеются повреждения в области руки. Обладающих информацией о месте нахождения мужчины просят позвонить по номеру 02.

В Воронеже обманутая мошенниками пенсионерка во второй визит курьера сдала его полиции. 77-летней жительнице столицы Черноземья на домашний телефон позвонил якобы сын. Сказал, что стал виновником ДТП и требуется крупная сумма денег, чтобы избежать ответственности. Расстроенная женщина передала курьеру аферистов 385 тысяч рублей. После чего позвонила реальному сыну, и тут выяснилось: с ним все в порядке. На этом история не закончилась. С пенсионеркой снова связался фальшивый родственник и сказал, что денег недостаточно. Женщина согласилась собрать более крупную сумму средств, а сама вызвала полицию. И когда курьер снова приехал за наличными, его задержали.

В Воронеже пройдет благотворительный марафон в помощь российской армии. «Народный марафон» - Все для Победы!» состоится 27 август в парке «Дельфин». В нем примут участие четыре известных музыкальных коллектива: ансамбли «Дива», «Надежда» (Таловая), казачий ансамбль «Багатица», женский коллектив «Сударушка», а также оркестр ВАТУ. Кроме того, зрители смогут увидеть выступления спортсменов из боксерского клуба. Акция начнется в 16.00. Все собранные деньги направлены на нужды армии России и бойцам, лечащимся в госпиталях.

20 августа из Воронежа в Задонск отправится Митрофано-Тихоновский крестный ход. Шествие начнется в 9.45 от Благовещенского собора после завершении Литургии и праздничного молебна. Участниками крестного хода традиционно становятся тысячи паломников со всей России. С 7:00 до 9:30 верующие смогут сдать свои вещи в автофургон, который будет находиться на территории собора. Протяженность маршрута составит около 130 километров. Безопасность в пути будут обеспечивать сотрудники МВД и казаки.