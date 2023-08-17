Воронежский губернатор Александр Гусев обсудил с инвестором проект первого в России завода по изготовлению световозвращающих плёнок

фото: Правительство Воронежской области

В Воронежской области на территории особой экономической зоны «Центр» появится первое в России производство световозвращающих плёнок для дорожных знаков. Детали будущего инвестиционного проекта обсудили 17 августа губернатор Александр Гусев и гендиректор ООО «Завод световозвращающих материалов» Андрей Шаповалов.

В год предприятие сможет выпускать более одного миллиона квадратных метров световозвращающей пленки, которая делает дорожный знак хорошо заметным для участников дорожного движения при любых погодных условиях.

Благодаря использованию на производстве инновационного для России оборудования и уникальной технологии, воронежская продукция сможет заменить импортные аналоги.

фото: Правительство Воронежской области

На сегодня на территории ОЭЗ «Центр» уже подобран участок площадью 2 га со всей необходимой для производства инфраструктурой. Предполагается, что проект стоимостью 1,7 миллиарда рублей реализуют до 2025 года. Завод даст дополнительно 46 новых рабочих мест и 148 миллионов налоговых поступлений в бюджеты всех уровней.

Александр Гусев распорядился подготовить все необходимые документы для получения проектом статуса резидента ОЭЗ «Центр».