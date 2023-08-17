Cпортивные выходные в Воронежской области: решающий матч «Факела»

«Факелу» в матче с «Пари НН» нужна мощная поддержка трибун. Фото: Юрий КОЗЛОВ

Главным спортивным событием будущих выходных в Воронеже станет матч «Факела» с нижегородским «Пари НН». Это будет во многом решающей игрой для воронежской команды. Пока на старте своего второго сезона в Премьер-лиге «Факел» проиграл все четыре матча. Если не выиграет и у «Пари НН», то перспективы остаться в элите российского футбола будут совсем уж туманными. Матч состоится 20 августа. Начнется он в 17.30.

Однако и в субботу, 19 августа, будет два любопытных спортивных состязания. В Семилукском районе на территории сельского поселения Девицкое пройдет Кубок Воронежской области по мотоциклетному спорту (фигурное управление мотоциклом). Турнир состоится в рамках «Кубка Федерации МотоДжимханы 2023». Свое мастерство в управлении «железным конем» продемонстрируют около сотни мотоциклистов. Соревнования начнутся в 10.00, а завершатся к 18.00.

А в спорткомплексе «Олимпик» (Московский проспект, 150) состоятся первенство и чемпионат области по спортивному метанию ножа. 50 мастеров обращаться с холодным оружием будут определять, кто круче, начиная с 11.00. Завершатся метания ножей к 14.00.