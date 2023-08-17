В Воронеже дополнительно благоустроят сквер имени Георгия Сухомлинова

фото: Воронежская городская Дума

В последнее время заметно преобразился сквер в центре Воронежа на улице 9 Января за зданием бывшего кинотеатра «Луч». В прошлом году здесь уже прошла реконструкция. А теперь, по просьбам горожан, в облик места отдыха внесут дополнительные коррективы.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОЗЕЛЕНЕНИЕ И ИГРОВАЯ ПЛОЩАДКА

Благоустройство зеленого уголка проводится при активном участии депутата Воронежской городской Думы Андрея Зачупейко. На днях он встретился с экологами и представителями управы Ленинского района, чтобы обсудить перечень необходимых работ.

фото: Воронежская городская Дума

Решено посадить в сквере дополнительно около 25 саженцев туй высотой в триметра. Эта живая изгородь станет зашитой от выхлопных газов проходящей мимо автомобильной дороги.

Кроме того в сквере установят больше лавочек и урн. А для ребят – игровое оборудование, в том числе и большой «треугольник», по сторонам которого смогут одновременно взбираться несколько детей.

МЕМОРИАЛЬНАЯ ТАБЛИЧКА АРХИТЕКТОРУ

Председатель союза строителей Воронежской области Владимир Астанинвнес предложение разместить в сквере именную доску, посвященную известному воронежскому архитектору Георгию Сухомлинову, имя которого носит место отдыха.

Напомним, Сухомлинов внес личный вклад в строительство таких важных для нашего города объектов, как цирк, авиационный завод, завод синтетического каучука, Придонской химический завод и Павловский ГОК.

Стоимость благоустройства сквера имени Сухомлинова оценивается в 3,5 миллиона рублей.

- Будет красивый сквер с новыми, современными архитектурными формами. Что, соответственно, придаст дополнительную значимость этой зеленой территории, а игровое оборудование добавим с учетом пожеланий детей, - говорит депутат Воронежской городской Думы Андрей Зачупейко.