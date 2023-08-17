10 лет: Проверка на прочность пройдена

Автор фото - Цветков Максим

Завод работает вот уже 10 лет – с 2013 года. Цемент, выпускаемый на предприятии, поставляется в разные регионы нашей страны. За это время сотрудники Воронежского филиала произвели свыше 17 млн тонн: из них можно построить бетонную дорогу от Калининграда до Владивостока.

Автор фото - Цветков Максим

СОВРЕМЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Завод по производству цемента был построен пгт Подгоренский всего за три года и запущен в декабре 2013-го. С начала 2023 года активы компании работают под новым брендом ЦЕМРО С.

Предприятие работает по новейшим технологиям. Благодаря этому в процессе производства цемента нормы потребления топлива ниже в 1,6 раза, а выбросы в 2,5 раза по сравнению с нормативными показателями.

В качестве сырья на заводе используют природные карбонатные и глинистые породы из месторождения с разведанными запасами в 310 млн тонн. Производительность карьера на сегодняшний день составляет 3,7 млн тонн в год.

Сам процесс производства цемента полностью автоматизирован. Это практически исключает низкоквалифицированный и тяжелый физический труд. От сотрудников требуется знание современных технологий и высокий уровень квалификации. К примеру, в центре управления производством операторы контролируют все этапы производства цемента с помощью программного комплекса и системы видеонаблюдения.

Также в филиале оборудована роботизированная лаборатория. Здесь применяют автоматизированную систему отбора проб и пневмотранспорта. Это сокращает время получения результата и обеспечивает высокое качество производимой продукции за счет системы непрерывного контроля.

Для удобства покупателей цемент отгружается как навалом, так и в таре по 50 кг, а также в мешках типа «Биг-Бег» по 1000 кг.

Автор фото - Цветков Максим

РАЙОНУ ОКАЗЫВАЮТ ПОДДЕРЖКУ

Воронежский филиал играет большое значение в жизни Подгоренского района и региона в целом. Это не только налоги и рабочие места, но еще и социальная поддержка. Так в 2023 году заключили соглашение о социально-экономическом сотрудничестве с правительством Воронежской области и администрацией муниципалитета.

На развитие Подгоренского района в 2023 году было выделено 16 млн рублей. В школах помогли оборудовать профильные классы физики, химии и робототехники. Приобрели микроавтобус для перевозки ребят. Для физкультурно-оздоровительного комплекса закупили тренажеры, оборудование для ухода за покрытием футбольного поля и многое другое.

- Немаловажную роль мы уделяем реализации социальных проектов в приоритетных для нас направлениях, ведь основная часть наших сотрудников живет в Подгоренском районе. Поэтому наша задача совместно с администрацией района создать для них условия не только для работы, но и для их комфортного проживания. Взаимовыгодное сотрудничество органов власти и ЦЕМРОС в программе и мероприятиях Комплексного плана способствует опережающему социальному развитию территории муниципального образования, преобразованию и изменению стандартов жизни в Подгоренском районе, предотвращает внутреннюю трудовую миграцию и отток населения в крупные города, - подчеркнул управляющий филиалом Сергей Лобов.

Управляющий Воронежским филиалом Сергей Лобов и Глава администрации Подгоренского муниципального района Максим Данилов

В КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ КАДРАХ - ЗАИНТЕРЕСОВАНЫ

В 2023 году Воронежский филиал стал официальным партнером федерального проекта «Профессионалитет». На конкурс в 2023 году было подано 282 заявки со всей страны, но право войти в программу и участвовать в создании образовательно-производственных кластеров получили только 70, в число которых попал Воронежский филиал.

Задача этого проекта - обеспечить российскую промышленность квалифицированными кадрами и приблизить систему подготовки работников среднего звена к запросам рынка в регионах. Благодаря ему, Воронежский филиал ЦЕМРОСА сможет задать свои требования к образовательному процессу и получать полностью подготовленные молодые кадры по стандартам цементной отрасли.