Губернатор: «СВО и санкции не являются причинами невыполнения задач по развитию воронежской промышленности»

фото: Правительство Воронежской области

Воронежские власти намерены вывести область в топ-20 промышленных регионов страны. Об этом напомнил губернатор Александр Гусев профильным чиновникам во время совещания. Информацию об этом разместили в официальном телеграм-канале облправительства 16 августа.

- Наша задача по-прежнему - вхождение в двадцатку наиболее развитых промышленных регионов страны. Мы ее не снимаем, и я прошу в качестве оправдания не называть причины, связанные с проведением СВО или с санкционным давлением, - подчеркнул Александр Гусев.

И акцентировал внимание подчиненных на том, что все регионы Российской Федерации находятся в одинаковом положении. Поэтому ранее поставленная задача остается в силе.

- Мы не являемся регионом, где преобладает какая-то одна отрасль промышленности, мы не находимся в зависимости от моноотрасли, - заключил Александр Гусев.

В целом о поддержке промышленного комплекса рассказал на совещании замруководителя департамента промышленности и транспорта области Сергей Хлызов. Он отметил, что за последние годы финансирование выросло как на федеральном, так и на областном уровнях. В 2022-м по различным программам министерств и институтов развития воронежские предприятия привлекли до 6 млрд рублей федеральных средств. Это в 2 раза больше, чем в 2020 году.

За счет софинансирования из госказны и возврата заемных средств по программам Регионального фонда развития промышленности более чем в 4,5 раза – до 374 млн рублей – в 2022 году увеличилась региональная помощь промпредприятий.

В 2020 году был запущен новый вид поддержки. Он отмечен Минпромторгом России как одна из лучших региональных практик и рекомендован к тиражированию. Это субсидии на компенсацию затрат предприятий за предоставление банковской гарантии для обеспечения обязательств по договору займа с федеральным Фондом развития промышленности и региональным. За три года общий объем поддержки составил 47,3 млн рублей.

Также действуют и нефинансовые меры помощи. Например, сопровождение проектов в госструктурах, взаимодействие с Российским экспортным центром и Торговыми представительствами, консультирование.

Зампред облправительства Артем Верховцев в свою очередь добавил, что перед профильным департаментом и региональным фондом развития промышленности сейчас стоит задача проанализировать сценарий ухода от субсидий по программам. А именно – все сконцентрировать на возвратных льготных кредитах на уровне Фонда. А Фонд бы выступал оператором всех мер поддержки.