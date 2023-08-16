Александр Гусев оценил благоустройство «Новопарка» в Нововоронеже

Губернатор Александр Гусев сегодня, 16 августа, побывал с рабочим визитом в Нововоронеже. Глава региона проверил, как ведется благоустройство «Новопарка» и провел прием граждан. Об этом он рассказал в своем телеграм-канале.

Работы в «Новопарке», территория которого занимает почти 30 га, идут полным ходом. Реконструкция проводится поэтапно. Первый этап благоустройства уже провели после победы города в конкурсе Минстроя. В этом году на очереди второй. Работы ведутся за счет средств от соглашения между правительством региона и госкорпорацией «Росатом».

Сейчас специалисты завершают устройство настила, пешеходно-тропиночной сети, устанавливают освещение, малые архитектурные формы и занимаются канатной дорогой и качелями

- Обсудили и третий этап. Концепция, которая разработана по нему, достаточно дорогая. Поэтому договорились ее пересмотреть, применить современные подходы, которые есть, в том числе при проектировании Петровской набережной в Воронеже. После утверждения концепции третьей очереди парка в 2024 году проведем работы и по ней, - подчеркнул глава региона.

И добавил, что следующий год власти постараются сделать ударным для проведения обновления парка, чтобы не затягивать.

Далее Александр Гусев лично встретился с нововоронежцами. Во время приема граждан он выслушал просьбы и посодействовал в решении нескольких вопросов.

Были семьи, которым необходимо помочь с оплатой медицинской реабилитации их детей.

- Всегда поддерживаем такие просьбы. Часть обратившихся — жены мобилизованных. Поручил выделить необходимые деньги, чтобы дети наших бойцов получили необходимую медпомощь, - подытожил губернатор.