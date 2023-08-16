Председатель облдумы Владимир Нетёсов: «Постоянный диалог с избирателями позволяет парламентариям оперативно реагировать на запросы общества»

фото: Воронежская областная Дума

Заявления поступали через депутатскую приемную регионального парламента и партийные приемные в избирательных округах.

Председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов отметил, что постоянный контакт с избирателями позволяет парламентариям оперативно реагировать на запросы общества.

Основная часть обращений жителей региона касалась социального обеспечения, работы сфер здравоохранения, образования и жилищно-коммунального хозяйства. Большинство вопросов удалось решить непосредственно в ходе приемов.

В адрес депутатов Воронежской областной Думы в приемную регионального парламента и партийные приемные в избирательных округах с начала 2023 года поступило более 2300 обращений граждан.

Наряду с проведением традиционных приемов, депутаты Воронежской областной Думы приняли участие в тематических днях и неделях приемов граждан, посвященных различным вопросам. В частности, были организованы приемы по вопросам поддержки материнства и детства, старшего поколения, ЖКХ, здравоохранения, социальной поддержки. Традиционно, ряд приемов был посвящен юридической помощи населению.

Напомним, записаться на прием к депутату, представляющему ваш избирательный округ, или получить справочную информацию можно в общественной приемной Воронежской областной Думы по телефону 8(473) 277-93-13 с понедельника по четверг с 9.00 до 18.00, в пятницу — с 9.00 до 16.45 (кроме выходных и праздничных дней). Перерыв с 13.00 до 13.45.

Обращения в адрес депутата можно направить письменно по адресу 394018, г. Воронеж, ул. Кирова, 2 или в электронном виде — на сайте регионального парламента работает электронная приемная.

Для того чтобы обращение было рассмотрено, необходимо внимательно заполнять разделы регистрационной формы, формулируя вопросы четко и корректно. Письменный ответ на все поступившие вопросы будет направлен заявителям в установленный законом срок.

Также обращения к депутатам Воронежской областной Думы можно оставить в общественных приемных политических партий, представленных в региональном парламенте.