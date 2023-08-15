Воронежцы снова могут расплачиваться бумажными пятирублевками

В последние годы бумажных пятирублевок почти не было, хотя официально из оборота они не выходили Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

Воронежцы активно делятся в соцсетях фотографиями пятирублевых банкнот, которые недавно появились в обороте. О бумажных пятирублевках воронежцы практически забыли. В последний раз ими активно пользовались в нулевые годы. Кстати, тогда купюры быстро изнашивались, и срок их жизни был невелик. К настоящему времени бумажные пятирублевки стали практически диковиной, хотя, по словам заместителя управляющего воронежским отделением Банка России Сергея Чернышева, из обращения полностью не выходили.

- Недавно Банк России возобновил выпуск бумажных пятирублёвых купюр. Дело в том, что печатать банкноты сейчас стало выгоднее, чем чеканить монеты, - рассказал Сергей Чернышев. - Дизайн банкнот не менялся. Повторюсь, это просто новый тираж. На лицевой стороне купюры можно увидеть изображение памятника «Тысячелетие России» на фоне Софийского собора в Великом Новгороде. Основное изображение оборотной стороны — стена Новгородского кремля.

Для продления срока жизни банкноты дополнительно покрывают защитным лаком. Однако заметить это невозможно, ни внешне, ни на ощупь. Кстати, также покрыты лаком все 200-рублевые купюры, а также часть 100-рублевок.

Вместе с тем в воронежском отделении Банка заверили, что речь о замене монет на бумажные деньги не идёт. Они будут в ходу наравне.

- Есть ещё один момент. Обычно металлические деньги люди куда реже возвращают в оборот. Дали сдачу монетами — деньги где-нибудь дома в копилке и осели. А с купюрами люди расстаются куда активнее, - добавил Сергей Чернышев.

Кстати, кроме пятирублёвых банкнот, Банк России аналогичным образом напечатал также партию бумажных десятирублёвок.

В Банке России напомнили, что проверить подлинность денег можно с помощью бесплатного мобильного приложения «Банкноты Банка России». Оно показывает защитные признаки в интерактивном формате: сначала их можно посмотреть на экране смартфона и даже смоделировать проверку купюры на просвет, при наклоне и на ощупь. Потренировавшись на виртуальной банкноте, затем легко будет проверить все эти признаки уже на реальных деньгах.

СПРАВКА «КП»:

Новая пятирублевка повторяет банкноту Банка России образца 1997 года номиналом 5 рублей.

Дата ввода в ее обращение — 1 января 1998 года.